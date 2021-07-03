Функционер Гента: Мы рассчитываем продать Яремчука за крупную сумму. 15 миллионов? Гораздо больше!

Техдиректор "Гента" Мишель Луваж дал комментарий о том, сколько клуб хочет получить с продажи Романа Яремчука:

"Мы действительно рассчитываем продать Яремчука за крупную сумму. 15 миллионов? Гораздо больше, даже если на рынок по-прежнему будут влиять последствия пандемии. Все будет зависеть от страны и рынка. Очень хорошо, что Украина сыграет с Англией в 1/4 Евро. Роман вновь сможет проявить себя. Английский рынок всегда ориентируется на крупные турниры – чемпионат мира и Европы.

Яремчук пожинает плоды своего труда. 4 года назад он не имел ничего общего с тем игроком, коим является сегодня. Он открытый и дружелюбный парень, в отличие от Безуса, который более сдержанный и замкнутый. Роман с каждым годом все лучше. Я думаю, что у него очень высокий потенциал", – сказал Луваж.