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Функционер Гента: Мы рассчитываем продать Яремчука за крупную сумму. 15 миллионов? Гораздо больше!

Наши за границей
(1 голосов)

В клубе хотят получить за игрока солидную сумму

Функционер Гента: Мы рассчитываем продать Яремчука за крупную сумму. 15 миллионов? Гораздо больше!

Фото: np.pl.ua

Новина українською

Техдиректор "Гента" Мишель Луваж дал комментарий о том, сколько клуб хочет получить с продажи Романа Яремчука:

"Мы действительно рассчитываем продать Яремчука за крупную сумму. 15 миллионов? Гораздо больше, даже если на рынок по-прежнему будут влиять последствия пандемии. Все будет зависеть от страны и рынка. Очень хорошо, что Украина сыграет с Англией в 1/4 Евро. Роман вновь сможет проявить себя. Английский рынок всегда ориентируется на крупные турниры – чемпионат мира и Европы.

Яремчук пожинает плоды своего труда. 4 года назад он не имел ничего общего с тем игроком, коим является сегодня. Он открытый и дружелюбный парень, в отличие от Безуса, который более сдержанный и замкнутый. Роман с каждым годом все лучше. Я думаю, что у него очень высокий потенциал", – сказал Луваж.

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В статье: Национальная сборная Украины Роман Яремчук Евро-2020 Гент
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Источник:
RTBF

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
03.07.2021 в 15:28
Яремчуку не повезло с командой в Европе отчасти. С одной стороны в бельгийском чемпе можно набить хорошую статистику, а с другой, как видим, в Генте маринуют и гнут цену ничем не хуже чем в Динамо.
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MaximSK (Киев)
03.07.2021 в 14:47
Я думаю максимум 20 млн Евро за него получится взять, кажется он слегка устал и в двух последних матчах был не так уже хорош.
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Наш (Одесса)
03.07.2021 в 14:32
Хуже, чем Суркис, блин...
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