Функционер Гента: Мы рассчитываем продать Яремчука за крупную сумму. 15 миллионов? Гораздо больше!
В клубе хотят получить за игрока солидную сумму
Фото: np.pl.ua
Техдиректор "Гента" Мишель Луваж дал комментарий о том, сколько клуб хочет получить с продажи Романа Яремчука:
"Мы действительно рассчитываем продать Яремчука за крупную сумму. 15 миллионов? Гораздо больше, даже если на рынок по-прежнему будут влиять последствия пандемии. Все будет зависеть от страны и рынка. Очень хорошо, что Украина сыграет с Англией в 1/4 Евро. Роман вновь сможет проявить себя. Английский рынок всегда ориентируется на крупные турниры – чемпионат мира и Европы.
Яремчук пожинает плоды своего труда. 4 года назад он не имел ничего общего с тем игроком, коим является сегодня. Он открытый и дружелюбный парень, в отличие от Безуса, который более сдержанный и замкнутый. Роман с каждым годом все лучше. Я думаю, что у него очень высокий потенциал", – сказал Луваж.
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