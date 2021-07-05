Marca: Лунин получит статус основного вратаря Реала на старте предсезонной подготовки

Сегодня, 5 июля, мадридский "Реал" начинает шестинедельную предсезонную подготовку. Вместе с другими футболистами, которые не были задействованы в матчах Евро-2020 и Кубка Америки, из отпуска выйдет и украинский голкипер Андрей Лунин.

Отмечается, что бельгиец Тибо Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели, именно украинец, по информации Marca, пока будет основным вратарем мадридцев в возможных контрольных поединках команды.

Напомним, что в минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо" (1:2).