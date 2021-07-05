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Marca: Лунин получит статус основного вратаря Реала на старте предсезонной подготовки

Наши за границей
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Испанский клуб приступает к подготовке нового сезона

Marca: Лунин получит статус основного вратаря Реала на старте предсезонной подготовки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 июля, мадридский "Реал" начинает шестинедельную предсезонную подготовку. Вместе с другими футболистами, которые не были задействованы в матчах Евро-2020 и Кубка Америки, из отпуска выйдет и украинский голкипер Андрей Лунин.

Отмечается, что бельгиец Тибо Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели, именно украинец, по информации Marca, пока будет основным вратарем мадридцев в возможных контрольных поединках команды.

Напомним, что в минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо" (1:2).

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
05.07.2021 в 10:00
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