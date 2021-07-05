Marca: Лунин получит статус основного вратаря Реала на старте предсезонной подготовки
Испанский клуб приступает к подготовке нового сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 июля, мадридский "Реал" начинает шестинедельную предсезонную подготовку. Вместе с другими футболистами, которые не были задействованы в матчах Евро-2020 и Кубка Америки, из отпуска выйдет и украинский голкипер Андрей Лунин.
Отмечается, что бельгиец Тибо Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели, именно украинец, по информации Marca, пока будет основным вратарем мадридцев в возможных контрольных поединках команды.
Напомним, что в минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо" (1:2).
Популярное сейчас
- Зинченко: Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше
- Барелла: У Испании, которая побеждала на Евро, были чемпионы вроде Хави и Иньесты
- Моуриньо: Англии с Украиной было очень легко. Проблем не было вообще
- Зинченко - в составе символической сборной 1/8 Евро-2020 по версии WhoScored
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО