"Я был очень счастлив" - Соль попрощался с Тенерифе
Где продолжит карьеру испанец пока что непонятно
Нападающий "
"Грустный для меня день, потому что я должен попрощаться с "Тенерифе". Это был фантастический год для меня и моей семьи.
Я снова начал наслаждаться футболом после долгого периода травм и малого количества игр. Спасибо "Тенерифе", тренерам, менеджменту. Я снова смог почувствовать, что такое – играть и забивать голы.
Я был очень счастлив, и меня всегда будет беспокоить то, что я не смог насладиться публикой домашней арены "Тенерифе".
Я надеюсь, что это не прощание. Желаю, чтобы однажды я смог вернуться. Обнимаю и вперед "Тете" (прозвище клуба – прим.). Спасибо и удачи", – написал Соль.
Напомним, чтов прошлом сезона на счету Соля 10 голов и 2 ассиста в 37 матчах Сегунды.
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