"Я был очень счастлив" - Соль попрощался с Тенерифе

Нападающий " Динамо " Фран Соль, который прошлый сезон провел в аренде в "Тенерифе", попрощался с испанским клубом.

"Грустный для меня день, потому что я должен попрощаться с "Тенерифе". Это был фантастический год для меня и моей семьи.

Я снова начал наслаждаться футболом после долгого периода травм и малого количества игр. Спасибо "Тенерифе", тренерам, менеджменту. Я снова смог почувствовать, что такое – играть и забивать голы.

Я был очень счастлив, и меня всегда будет беспокоить то, что я не смог насладиться публикой домашней арены "Тенерифе".

Я надеюсь, что это не прощание. Желаю, чтобы однажды я смог вернуться. Обнимаю и вперед "Тете" (прозвище клуба – прим.). Спасибо и удачи", – написал Соль.