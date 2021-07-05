  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Я был очень счастлив" - Соль попрощался с Тенерифе
В тренде

"Я был очень счастлив" - Соль попрощался с Тенерифе

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Где продолжит карьеру испанец пока что непонятно

"Я был очень счастлив" - Соль попрощался с Тенерифе

Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль, который прошлый сезон провел в аренде в "Тенерифе", попрощался с испанским клубом.

"Грустный для меня день, потому что я должен попрощаться с "Тенерифе". Это был фантастический год для меня и моей семьи.

Я снова начал наслаждаться футболом после долгого периода травм и малого количества игр. Спасибо "Тенерифе", тренерам, менеджменту. Я снова смог почувствовать, что такое – играть и забивать голы.

Я был очень счастлив, и меня всегда будет беспокоить то, что я не смог насладиться публикой домашней арены "Тенерифе".

Я надеюсь, что это не прощание. Желаю, чтобы однажды я смог вернуться. Обнимаю и вперед "Тете" (прозвище клуба – прим.). Спасибо и удачи", – написал Соль.

Напомним, чтов прошлом сезона на счету Соля 10 голов и 2 ассиста в 37 матчах Сегунды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...