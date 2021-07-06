Реал вместе с Луниным начал подготовку к новому сезону

Вчера, 5 июня, игроки "Реала", которые не участвовали на Евро или Копа Америка провели первую тренировку в межсезонье при новом тренере Карло Анчелотти.

Утром футболисты прошли медосмотр, а затем приступили к работе.

Среди футболистов королевского клуба был также украинец Андрей Лунин. По информации Marca, он получит статус основного вратаря "Реала" на старте предсезонной подготовки, поскольку Тибо Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели.

Напомним, что в минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо" (1:2).

Фото: realmadrid.com