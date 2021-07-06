Реал вместе с Луниным начал подготовку к новому сезону
Мадридцы провели первую тренировку в межсезонье
Фото: Реал Мадрид
Вчера, 5 июня, игроки "Реала", которые не участвовали на Евро или Копа Америка провели первую тренировку в межсезонье при новом тренере Карло Анчелотти.
Утром футболисты прошли медосмотр, а затем приступили к работе.
Среди футболистов королевского клуба был также украинец Андрей Лунин. По информации Marca, он получит статус основного вратаря "Реала" на старте предсезонной подготовки, поскольку Тибо Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели.
Напомним, что в минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо" (1:2).
Фото: realmadrid.com
???? Temporada 21/22: ¡EN MARCHA! ????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2021
???? #RMCity
???? #HalaMadrid ???? pic.twitter.com/aAcKABVF5F
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