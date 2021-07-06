  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Реал вместе с Луниным начал подготовку к новому сезону
В тренде

Реал вместе с Луниным начал подготовку к новому сезону

Наши за границей
(1 голосов)

Мадридцы провели первую тренировку в межсезонье

Реал вместе с Луниным начал подготовку к новому сезону

Фото: Реал Мадрид

Новина українською

Вчера, 5 июня, игроки "Реала", которые не участвовали на Евро или Копа Америка провели первую тренировку в межсезонье при новом тренере Карло Анчелотти.

Утром футболисты прошли медосмотр, а затем приступили к работе.

Среди футболистов королевского клуба был также украинец Андрей Лунин. По информации Marca, он получит статус основного вратаря "Реала" на старте предсезонной подготовки, поскольку Тибо Куртуа появится в команде не раньше, чем через три недели.

Напомним, что в минувшем сезоне Лунин в составе "сливочных" провел один матч в 1/16-й Кубка Испании против "Альяконо" (1:2).

Реал вместе с Луниным начал подготовку к новому сезону - изображение 1Реал вместе с Луниным начал подготовку к новому сезону - изображение 2

Фото: realmadrid.com

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Реал Мадрид

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...