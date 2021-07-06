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Коваленко: Кроме Аталанты, мною интересовалась Бенфика и, если не ошибаюсь, Наполи

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец остановил свой выбор на "Аталанте"

Коваленко: Кроме Аталанты, мною интересовалась Бенфика и, если не ошибаюсь, Наполи

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о вариантах, которые имел перед уходом из "Шахтера".

– Я разговаривал с Вадиком (Шаблием – прим), говорит, что "Бенфика" была, и, если не ошибаюсь, может быть, "Наполи".

"Бенфика" хотела меня свободным агентом, а "Аталанта" пришла зимой и предложила трансфер, чтобы всем нормально было.

– 700 тысяч за 5-миллионого футболиста по версии Transfermarkt.

– Хорошо, что хоть такие деньги, а так бы ушел бесплатно. Не знаю, что говорили бы.

– Ты выбирал клуб или за тебя?

– Скорее всего, я. Взвесил все плюсы и минусы. В "Бенфике" надо сразу португальский учить, в "Аталанте" есть украинец (Руслан Малиновский – прим.) и Леха Миранчук тоже на русском разговаривает.

Следил за "Аталантой" последний год. Все кайфовали от ее игры – команда по 4-5 забивает. Плюс чемпионат Италии начал расти, поэтому остановил свой выбор на "Аталанте", – сказал Коваленко.

Напомним, что в минувшем сезоне украинец только один раз выходил на поле в составе итальянского клуба. Сейчас он восстанавливается от травмы.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь) Виктор Коваленко
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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gychek (львов)
06.07.2021 в 15:46
Цікаво,де Коноплянка з Коваленком отримали травми?Вдома,на пляжі?
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xapyga (Запорожье)
06.07.2021 в 15:32
а толку то? Ну да, зарплату получить хорошую, хоть и вечно лавку протирать. А так шел бы ты Витя в Бельгию может играть научился
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