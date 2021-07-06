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Коваленко: В новом сезоне будет понятно, нужен я Аталанте или нет

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Хавбек намерен хорошо поработать на сборах

Коваленко: В новом сезоне будет понятно, нужен я Аталанте или нет

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал о том, как его приняли в итальянской команде, а также высказался о своих отношениях с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

"У "Аталанты" летом хорошие сборы, у них нет зимой отпуска. У меня было такое, что я зимой поехал и отдохнул целый месяц, приехал и побыл на сборах только неделю. Понял, что вся команда в идеальной форме. Первые полтора месяца мне было тяжело. Совсем другая нагрузка и менталитет.

Когда ты приходишь и ты новый человек - это тяжело в любой сфере. Команда приняла нормально, уже через месяц мы нормально общались. Игроки помнили меня по игре с ними, понимали, кто я.

Я приехал после тестов и встретился со всем тренерским штабом, они пожелали мне удачи, а потом я увидел на футбольном поле, где Гасперини хочет меня видеть. В первый месяц мы не общались. Уже потом он подошел, поспрашивал, как дела. Мне было приятно.

Отношения с Гасперини? В футбольном плане все нормально. Он такой человек, что все видит, всю тренировку, как кто работает. С ним интересно, он может промолчать, но потом уже может тебе высказать что-то в зале теорий. Доволен ли он моей работой - это вопрос не ко мне. Мне комфортны требования Гасперини.

Когда тренируешься, ты понимаешь, от какой позиции, что он требует. Как ни крути, я пришел, а у них идет чемпионат, они борются за второе место. Я пришел и понимал, что на моей позиции есть игроки, которым Гасперини доверяет и они играют много лет. Понимал, что меня могут поставить то там, то там. Уже в следующем сезоне я хотел занять чье-то место.

Нужно пройти хорошо сборы и увидеть, где я покажу себя лучше. Эти сборы для меня очень важные. Сезон будет показательным, потому что важно пройти с командой все сборы и понимать, нужен я этой команде или нет", - сказал Коваленко.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
06.07.2021 в 20:01
Шансов немного, там огромная конкуренция, а он на своей позиции в рейтинге Гасперини находится на последнем месте, выйдет на поле только если все атакующие игроки травму получат. Я бы на его месте ушел в аренду в более слабый клуб.
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.07.2021 в 19:36
Интрига невероятная. Не переживай, дадут уже пять минут сыграть.
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