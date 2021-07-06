Прощай, сборная! Иванисеня подписал контракт с Крыльями Советов

27-летний украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня, который до недавнего времени выступал в " Заре ", на правах свободного агента перешел в самарские "Крылья Советов".

Соглашение сторон рассчитано на три года.

За свою новую команду Иванисеня будет выступать под номером 21.

Напомним, что "Крылья Советов" вышли в РПЛ по итогам прошлого сезона, победив в ФНЛ.

Иванисеня провел в "Заре" два года, записав в свой актив восемь голов и три ассиста в 68 матчах. Также в ноябре 2019-го он дебютировал в составе национальной сборной Украины, проведя тайм в спарринге против Эстонии.