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Прощай, сборная! Иванисеня подписал контракт с Крыльями Советов

Наши за границей
Обновлено
(4 голосов)

Еще один украинец поехал на заработки в Россию

Прощай, сборная! Иванисеня подписал контракт с Крыльями Советов

kc-camapa.ru

Новина українською

27-летний украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня, который до недавнего времени выступал в "Заре", на правах свободного агента перешел в самарские "Крылья Советов".

Соглашение сторон рассчитано на три года.

За свою новую команду Иванисеня будет выступать под номером 21.

Напомним, что "Крылья Советов" вышли в РПЛ по итогам прошлого сезона, победив в ФНЛ.

Иванисеня провел в "Заре" два года, записав в свой актив восемь голов и три ассиста в 68 матчах. Также в ноябре 2019-го он дебютировал в составе национальной сборной Украины, проведя тайм в спарринге против Эстонии.

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В статье: Заря (Луганск) Крылья Советов (Самара) Дмитрий Иванисеня
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Комментарии (17)
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TarasLviv2019 (LVIV)
06.07.2021 в 23:21
Якщо глянути поїзд Івано-Франківськ-Київ, таких там половина вагону. І все відкрито кажуть, що далі пересідають на автобус Херсон-москва. всі далі їздять в росію на роботу. ніякого прогресу в тому питанні.
Ответить
+3
0
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 23:24
А людям с голоду умирать?Или в Украине есть работа?
Ответить
+1
-3
Камонплей
06.07.2021 в 23:13
оце так втрата
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
06.07.2021 в 23:11
психанул что не вызвали на евро 2020)
Ответить
+3
0
филанкрот (donetsk)
06.07.2021 в 23:11
Нітенісеня
Ответить
+3
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.07.2021 в 23:07
Пусть Скрипнику в ноги кланяется за то, что вытащил его в Зарю из тбилисского Динамо.
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+10
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 23:06
Иван і Сєня ! Все зрозуміло !
Ответить
+8
0
avatar
FCLviv (Львів)
06.07.2021 в 23:04
27 років і ще не закріпився в Збірній значить посередній гравець, слабкий...
Ответить
+6
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.07.2021 в 23:03
Очередной манкурт)
Ответить
+9
0
Дядько Петро (Волинь)
06.07.2021 в 23:01
вже 27 років, думав трохи молодший. тому виходить що він черговий "кормилец".
Ответить
+9
0
avatar
ascent (Луксор)
06.07.2021 в 22:52
Отказался продлевать контракт - это о многом говорит...
Ответить
0
-1
филанкрот (donetsk)
06.07.2021 в 22:51
насмiшив,тонiк.Рашка в єврoкубках зганьбилася,виступила гірше за наших,2 перемоги за весь сезон
Ответить
+13
0
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 22:56
Я за уровень чемпионата Зенит,Спартак,Цска,Ростов,Динамо,Локо-Локо,Уфа,Рубин.А у нас Олимпики и Вересы???
Ответить
+3
-15
Чернышев (Tegusi)
06.07.2021 в 23:04
Джин Тоник, мені тебе шкода.
+9
-1
филанкрот (donetsk)
06.07.2021 в 23:10
ті,кого ти назвав--пролетіли ВСІ!Зеніт по 4 голи в групі пропускав
+6
0
Термит (Киев)
06.07.2021 в 22:50
Грустно, скорбим, сочувствуем, умер таким молодым...
Ответить
+15
-2
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 22:43
молодец.удачи.если у нас низкого уровня чемпионат то с кем ему играть.а в россии есть хорошие команды.а в сборной иванесеня не нужен в полузащите есть кому играть.удачи иванусене в мордоре
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+2
-25


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