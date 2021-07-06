Прощай, сборная! Иванисеня подписал контракт с Крыльями Советов
Еще один украинец поехал на заработки в Россию
kc-camapa.ru
27-летний украинский полузащитник Дмитрий Иванисеня, который до недавнего времени выступал в "
Соглашение сторон рассчитано на три года.
За свою новую команду Иванисеня будет выступать под номером 21.
Напомним, что "Крылья Советов" вышли в РПЛ по итогам прошлого сезона, победив в ФНЛ.
Иванисеня провел в "Заре" два года, записав в свой актив восемь голов и три ассиста в 68 матчах. Также в ноябре 2019-го он дебютировал в составе национальной сборной Украины, проведя тайм в спарринге против Эстонии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Крылья Советов
Популярное сейчас
- "Сложили на специально разложенной бумаге" - организаторы встречи сборной Украины опровергают скандал с флагами
- Коваленко: В киевское Динамо никогда не перейду
- ПФЛ объявила календарь на первые четыре тура Первой и Второй лиги
- Морозюк: Я не планирую возвращаться в Украину
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TarasLviv2019 (LVIV)
06.07.2021 в 23:21
Ответить
+3
0
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 23:24
Ответить
+1
-3
Камонплей
06.07.2021 в 23:13
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
06.07.2021 в 23:11
Ответить
+3
0
филанкрот (donetsk)
06.07.2021 в 23:11
Ответить
+3
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.07.2021 в 23:07
Ответить
+10
0
Динамiт (Василькiв)
06.07.2021 в 23:06
Ответить
+8
0
FCLviv (Львів)
06.07.2021 в 23:04
Ответить
+6
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.07.2021 в 23:03
Ответить
+9
0
Дядько Петро (Волинь)
06.07.2021 в 23:01
Ответить
+9
0
ascent (Луксор)
06.07.2021 в 22:52
Ответить
0
-1
филанкрот (donetsk)
06.07.2021 в 22:51
Ответить
+13
0
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 22:56
Ответить
+3
-15
Чернышев (Tegusi)
06.07.2021 в 23:04
+9
-1
филанкрот (donetsk)
06.07.2021 в 23:10
+6
0
Термит (Киев)
06.07.2021 в 22:50
Ответить
+15
-2
Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 22:43
Ответить
+2
-25
Лучшие букмекеры
загрузка...