Иванисеня: С честью и достоинством буду защищать цвета Крыльев Советов

Украинский новичок "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня прокомментировал свой переход в российский клуб .

"Искренне рад присоединиться к команде.

С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба, как "Крылья Советов", – написал Иванисеня.

Отметим, что контракт игрока с клубом рассчитан на 3 года. До недавнего момента Иванисения играл в "Заре".