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Иванисеня: С честью и достоинством буду защищать цвета Крыльев Советов

Наши за границей
(3 голосов)

Хавбек отправился на заработки в Россию

Иванисеня: С честью и достоинством буду защищать цвета Крыльев Советов

kc-camapa.ru

Новина українською

Украинский новичок "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня прокомментировал свой переход в российский клуб.

"Искренне рад присоединиться к команде.

С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба, как "Крылья Советов", – написал Иванисеня.

Отметим, что контракт игрока с клубом рассчитан на 3 года. До недавнего момента Иванисения играл в "Заре".

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В статье: Заря (Луганск) Крылья Советов (Самара) Дмитрий Иванисеня
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
06.07.2021 в 23:53
Удачи.А на дебилов не обращай внимание!
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
06.07.2021 в 23:42
чєпуха
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0
0
Vetgame
06.07.2021 в 23:35
Здесь будет полыхать
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0
-3
avatar
FCLviv (Львів)
06.07.2021 в 23:34
яка честь, яка гідність... чм...о сєпарськє!
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+3
0


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