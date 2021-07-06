Иванисеня: С честью и достоинством буду защищать цвета Крыльев Советов
Хавбек отправился на заработки в Россию
kc-camapa.ru
Украинский новичок "Крыльев Советов" Дмитрий Иванисеня прокомментировал
"Искренне рад присоединиться к команде.
С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба, как "Крылья Советов", – написал Иванисеня.
Отметим, что контракт игрока с клубом рассчитан на 3 года. До недавнего момента Иванисения играл в "Заре".
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
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