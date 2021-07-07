Eurosport: Вест Хэм укрепился в желании подписать Яремчука
Молотобойцы готовят предложение по украинцу
Фото: kaagent.be
"Вест Хэм" продолжает проявлять интерес к украинскому форварду "Гента" Роману Яремчуку.
На данный момент "Вест Хэм" всерьез рассматривает возможность сделать предложение по 25-летнему украинцу.
Ранее сообщалось о том, что "Гент" хочет получить за Яремчука 25-30 миллионов евро, которые не отпугивают "Вест Хэм".
Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.
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