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Eurosport: Вест Хэм укрепился в желании подписать Яремчука

Наши за границей
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Молотобойцы готовят предложение по украинцу

Eurosport: Вест Хэм укрепился в желании подписать Яремчука

Фото: kaagent.be

Новина українською

"Вест Хэм" продолжает проявлять интерес к украинскому форварду "Гента" Роману Яремчуку.

Об интересе "молотобойцев" сообщалось и ранее, но сейчас Eurosport пишет о том, что выступления на Евро-2020лишь утвердило лондонский клуб в желании подписать украинца.

На данный момент "Вест Хэм" всерьез рассматривает возможность сделать предложение по 25-летнему украинцу.

Ранее сообщалось о том, что "Гент" хочет получить за Яремчука 25-30 миллионов евро, которые не отпугивают "Вест Хэм".

Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Роман Яремчук Гент Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Eurosport

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