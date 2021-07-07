Спортдиректор Крыльев Советов: Рады, что нам удалось получить такого игрока, как Иванисеня

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал подписание украинского полузащитника Дмитрия Иванисени.

"Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно.

Дмитрий может сыграть на нескольких позициях – не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение", - сказал Корниленко.