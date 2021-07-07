Спортдиректор Крыльев Советов: Рады, что нам удалось получить такого игрока, как Иванисеня
Украинец подписал контракт на три года
Фото: kc-camapa.ru
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал подписание украинского полузащитника Дмитрия Иванисени.
"Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно.
Дмитрий может сыграть на нескольких позициях – не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение", - сказал Корниленко.
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Источник:ФК Крылья Советов
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