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Спортдиректор Крыльев Советов: Рады, что нам удалось получить такого игрока, как Иванисеня

Наши за границей
(3 голосов)

Украинец подписал контракт на три года

Спортдиректор Крыльев Советов: Рады, что нам удалось получить такого игрока, как Иванисеня

Фото: kc-camapa.ru

Новина українською

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал подписание украинского полузащитника Дмитрия Иванисени.

"Дмитрий Иванисеня – опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно.

Дмитрий может сыграть на нескольких позициях – не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение", - сказал Корниленко.

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В статье: Крылья Советов (Самара) Сергей Корниленко Дмитрий Иванисеня
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Комментарии (5)
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.07.2021 в 09:46
Клуб с самым конченым названием в Мире, с одной из худших эмблем Мира — идеальное место для конченого коллаборанта
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.07.2021 в 09:43
А Украина рада избавится от биомусора.
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0
0
aleks68
07.07.2021 в 09:19
не забудьте сделать заявление когда выкинете этого кормильца из команды.здесь он уже никому не нужен.
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+3
0
Mexxxxx (Просяная)
07.07.2021 в 09:06
Та забирайте - держава не обеднеет.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.07.2021 в 08:30
Досить піарити цю гидоту
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+3
0


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