Григорчук: Ничего такого не произошло, что бы меня удивило. Лудогорец был сильнее нас

Главный тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал поражение от болгарского "Лудогорца" (0:1) в первом матче отборочного раунда Лиги чемпионов.

- Скажем так, ничего такого не произошло, что бы меня удивило. Я думаю, что сегодня "Лудогорец" был сильнее нас (комментарий 7 июля - прим.). Мы пропустили в конце – это неприятно, но надо признать, что мы могли пропустить и раньше. Соперник имел голевые моменты, несколько раз выручил Гутор. Тем не менее, я скажу, что мы в целом хорошо и во многом правильно оборонялись, неплохо переходили из обороны в атаку.

Но те предпосылки, которые у нас были, мы не использовали. Из них можно было выжать больше. Или, другими словами, можно было сыграть немножко по-другому и создать еще несколько моментов, которые потенциально могли привести к взятию ворот.

- Никита Корзун покинул поле после повреждения. Насколько мы поняли, у него что-то с рукой.

- Я не могу еще сказать. Вижу, что рука зафиксирована. Понимаем, что повреждение есть. Какая степень, я сказать не могу.

- Юлиус Сзоке сегодня не должен был играть, но, тем не менее, вышел и отыграл больше тайма. Это был риск?

- Да, надо признать. Я очень редко так поступаю, но я много говорил и с самим Сзоке, и с врачами. Мы понимали, что риск существует, но он был не настолько велик. Мы знаем Сзоке, знаем его бойцовские качества. Так бы мы его не ставили, но ситуация так сложилась. Слава богу, что все прошло без травм", - сказал Григорчук.

Напомним, что ответная встреча состоится 13 июля в Белграде. Начало - в 22:30.