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Marca: Лунин остается в Реале и получит от Анчелотти больше игрового времени

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Перед доном Карло поставлена задача подтягивать молодежь

Marca: Лунин остается в Реале и получит от Анчелотти больше игрового времени

Олександр Приходько

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин входит в планы нового главного тренера команды Карло Анчелотти и останется в команде на следующий сезон.

Как пишет Marca, перед Анчелотти поставлена задача омолодить состав и подтягивать молодых игроков, которые есть в распоряжении "сливочных". Касается это и 23-летнего Лунина.

Естественно, место Куртуа в воротах не подвергается сомнениям, однако ожидается, что Анчелотти будет чаще выпускать на поле и Лунина – не только в Кубке Испании, но и в Примере с ЛЧ, когда будет позволять турнирная ситуация и уровень соперников.

Напомним, что в прошедшем сезоне в составе "Реала" Андрей провел лишь один матч в Кубке Испании, в котором пропустил два гола.

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В статье: Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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