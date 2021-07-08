Marca: Лунин остается в Реале и получит от Анчелотти больше игрового времени
Перед доном Карло поставлена задача подтягивать молодежь
Олександр Приходько
Украинский голкипер "
Как пишет Marca, перед Анчелотти поставлена задача омолодить состав и подтягивать молодых игроков, которые есть в распоряжении "сливочных". Касается это и 23-летнего Лунина.
Естественно, место Куртуа в воротах не подвергается сомнениям, однако ожидается, что Анчелотти будет чаще выпускать на поле и Лунина – не только в Кубке Испании, но и в Примере с ЛЧ, когда будет позволять турнирная ситуация и уровень соперников.
Напомним, что в прошедшем сезоне в составе "Реала" Андрей провел лишь один матч в Кубке Испании, в котором пропустил два гола.
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