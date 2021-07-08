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Клуб Ла Лиги проявляет интерес к Яремчуку

Наши за границей
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(1 голосов)

Еще один претендент на украинца

Клуб Ла Лиги проявляет интерес к Яремчуку

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Испанский Бетис заинтересовался форвардом Гента и сборной Украины Романом Яремчуком.

Как сообщает Еlgoldigital, Бетис хочет найти замену своему нападающему Лорену Морону, который в прошлом сезоне отметился лишь одним голом в 27-ми матчах.

Испанский клуб серьезно настроен в отношении Яремчука, хотя, как сообщается, подписать украинца Бетису будет непросто.

Все дело в том, что испанцам придется выдержать конкуренцию со стороны английских Вест Хэма, Арсенала и Вулверхэмптона, а также немецкого Вольфсбурга.

Также отмечается, что Гент планирует выручить за украинца не менее 15 млн евро.

Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Роман Яремчук Бетис (Севилья) Гент
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Источник:
Еlgoldigital

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
08.07.2021 в 22:37
Ой только не в Испанию. испанский футбол Роману точно не подойдет. Лучше бы в Германию, Вольфсбург
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