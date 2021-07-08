Клуб Ла Лиги проявляет интерес к Яремчуку

Испанский Бетис заинтересовался форвардом Гента и сборной Украины Романом Яремчуком.

Как сообщает Еlgoldigital, Бетис хочет найти замену своему нападающему Лорену Морону, который в прошлом сезоне отметился лишь одним голом в 27-ми матчах.

Испанский клуб серьезно настроен в отношении Яремчука, хотя, как сообщается, подписать украинца Бетису будет непросто.

Все дело в том, что испанцам придется выдержать конкуренцию со стороны английских Вест Хэма, Арсенала и Вулверхэмптона, а также немецкого Вольфсбурга.

Также отмечается, что Гент планирует выручить за украинца не менее 15 млн евро.

Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.