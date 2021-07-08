Клуб Ла Лиги проявляет интерес к Яремчуку
Еще один претендент на украинца
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Испанский Бетис заинтересовался форвардом Гента и
Как сообщает Еlgoldigital, Бетис хочет найти замену своему нападающему Лорену Морону, который в прошлом сезоне отметился лишь одним голом в 27-ми матчах.
Испанский клуб серьезно настроен в отношении Яремчука, хотя, как сообщается, подписать украинца Бетису будет непросто.
Все дело в том, что испанцам придется выдержать конкуренцию со стороны английских Вест Хэма, Арсенала и Вулверхэмптона, а также немецкого Вольфсбурга.
Также отмечается, что Гент планирует выручить за украинца не менее 15 млн евро.
Напомним, что в минувшем чемпионате Бельгии Яремчук забил за "Гент" 20 голов и отдал 7 голевых передач.
Популярное сейчас
- Роберт Гегедош - скандально успешный, лучший игрок сезона в Первой лиге
- В лицо Шмейхелю светили лазером во время исполнения 11-метрового – Кейн высказался о своем ударе
- Саутгейт: Пенальти? ВАР все проверил и согласился с решением главного арбитра
- Marca: Лунин получит статус основного вратаря Реала на старте предсезонной подготовки
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО