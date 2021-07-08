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Агент: Малиновский сделал себя сам, а у Миранчуков никогда не было реального сопротивления

Наши за границей
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(1 голосов)

Почему Малиновский заиграл в Аталанте, а Миранчук - нет

Агент: Малиновский сделал себя сам, а у Миранчуков никогда не было реального сопротивления

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Футбольный агент Деннис Лахтер сравнил двух полузащитников итальянской "Аталанты" - россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского.

"Если Гасперини не смог завести Миранчука, то нет специалиста, который сможет. Он не выполняет установки, не участвует в прессинге, а только имитирует его. Это человек, привыкший играть на чистых мячах. Игрок одной команды.

Смотрим на того же Малиновского и Миранчука — дальше будем разговаривать? Где украинец играл в Европе? Откуда мальчик вышел? Он не играл в "Локомотивах", его никто не облизывал, как эскимо, и не рассказывал, что ты у нас супер-пупер. Малина — пацан, который сделал себя сам, а у Миранчуков никогда не было реального сопротивления.

Почему Украина сильнее, чем Россия? Там нет таких зарплат, там политическая и экономическая ситуация такая, что для больших денег вынуждены уезжать. У нас не хотят уезжать. Малиновский через год-два будет в топ-клубах Англии", - сказал Лахтер.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Алексей Миранчук
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Источник:
Eurosport

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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
09.07.2021 в 00:08
Маліновському в же 28..тому в Англію або зараз, або ніколи
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