Португальский клуб ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука - СМИ
"Бенфика" заинтересована в услугах украинца
voetbal24/Автор невідомий
Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в услугах 25-летнего украинца заинтересована "Бенфика".
Отмечается, что клубы уже начали переговоры.
Действующий контракт футболиста с "Гентом" истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.
Также форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
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