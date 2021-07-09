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Португальский клуб ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука - СМИ

Наши за границей
(1 голосов)

"Бенфика" заинтересована в услугах украинца

Португальский клуб ведет переговоры с Гентом о трансфере Яремчука - СМИ

voetbal24/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в услугах 25-летнего украинца заинтересована "Бенфика".

Отмечается, что клубы уже начали переговоры.

Действующий контракт футболиста с "Гентом" истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.

Также форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук Гент
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.07.2021 в 09:23
Не рівень для Яремчука
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miha (Нежин)
09.07.2021 в 08:48
Бенфика всегда берет игрока с перспективой продать в несколько раз дороже. С одной стороны чемпионат там не топовый, зато команда полгода в еврокубках висит, ну и наших там полно и климат прекрасный...
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