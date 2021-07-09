Вместо УПЛ - российская трясина. Украинский футболист стал игроком СКА-Хабаровска
Он также определился с игровым номером в новом клубе
Фото:fc-metalist.com
Украинский полузащитник Виталий Кольцов продолжит карьеру в СКА из Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на один год. В новом клубе Кольцов будет выступать под номером 8.
Напомним, что полузащитник в прошлом сезоне выступал за "Металлист 1925" и провел 27 матчей в Первой лиге, результативными действиями не отличался. Харьковчане по итогам сезона получили право выступать в украинской Премьер-лиге. "СКА-Хабаровск" в свою очередь играет в ФНЛ - втором по рангу дивизионе России, страны, которая оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Жертвами конфликта стали тысячи украинцев.
Ранее Кольцов, который родился в Винницкой области, играл за "Олимпик", "Александрию" и "Мариуполь". Он является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Также выступал за юношескую сборную Украины.
Напомним, ранее один из лидеров луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня, который даже был кандидатом на попадание в сборную Украины, подписал контракт с российскими "Крыльями Советов".
Популярное сейчас
- Динамо нашло форварда, Олимпик снялся с чемпионата, Рамос - игрок ПСЖ. Главные новости за 8 июля
- Ярославский: Есть договоренность, что 25 июля Металлист 1925 и Жилстрой-1 съезжают с базы в Высоком
- Маркевич: Металлист уже договорился с Лехом по Левандовскому, но не сложилось
- Marca: Лунин получит статус основного вратаря Реала на старте предсезонной подготовки
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО