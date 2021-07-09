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Вместо УПЛ - российская трясина. Украинский футболист стал игроком СКА-Хабаровска

Наши за границей
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(2 голосов)

Он также определился с игровым номером в новом клубе

Вместо УПЛ - российская трясина. Украинский футболист стал игроком СКА-Хабаровска

Фото:fc-metalist.com

Новина українською

Украинский полузащитник Виталий Кольцов продолжит карьеру в СКА из Хабаровска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан на один год. В новом клубе Кольцов будет выступать под номером 8.

Напомним, что полузащитник в прошлом сезоне выступал за "Металлист 1925" и провел 27 матчей в Первой лиге, результативными действиями не отличался. Харьковчане по итогам сезона получили право выступать в украинской Премьер-лиге. "СКА-Хабаровск" в свою очередь играет в ФНЛ - втором по рангу дивизионе России, страны, которая оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Жертвами конфликта стали тысячи украинцев.

Ранее Кольцов, который родился в Винницкой области, играл за "Олимпик", "Александрию" и "Мариуполь". Он является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Также выступал за юношескую сборную Украины.

Напомним, ранее один из лидеров луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня, который даже был кандидатом на попадание в сборную Украины, подписал контракт с российскими "Крыльями Советов".

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В статье: Виталий Кольцов СКА (Хабаровск)
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Источник:
СКА (Хабаровск)

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Комментарии (6)
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vladimir3354 (Мукачево)
09.07.2021 в 09:47
А те що динамо бере з росйської команди гравця то вони не лосі
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+1
-1
старий фан (Рівне)
09.07.2021 в 09:55
ТО білорус.
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+1
-1
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
09.07.2021 в 09:59
Та хоч тунгус. Суркіс платить за нього гроші ЦСКА (Центральному Спортивному Клубу Армії). Де-факто і де-юре він спонсорує російську армію для подальшої агресії проти України
0
0
hochu.piva (Краматорск)
09.07.2021 в 09:28
лось
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+2
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.07.2021 в 09:14
Їх завжди на БАМ тягнуло..
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+1
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
09.07.2021 в 09:04
Жарти про кормільця ще актульні?
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+2
-1


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