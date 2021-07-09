СМИ: Коваленко заинтересовал клуб из Серии А
За "Аталанту" украинец провел только один матч
Фото: Atalanta B.C.
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко попал в сферу интересов итальянского клуба.
По информации TuttoMercatoWeb, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован "Эмполи".
Отмечается, что "Аталанта" рассматривает вариант с переходом украинца в другой клуб, но только в аренду.
Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо готов включить Коваленко в сделку по защитнику "Болоньи" Томиясу.
Напомним, что Виктор перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе текущего года, и с тех пор провел только один матч. Его стоимость на Transfermarkt составляет 5 млн евро.
"Эмполи" по итогам минувшего сезона вышел в Серию А, заняв первую строчку в турнирной таблице Серии Б.
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