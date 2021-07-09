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СМИ: Коваленко заинтересовал клуб из Серии А

Наши за границей
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(1 голосов)

За "Аталанту" украинец провел только один матч

СМИ: Коваленко заинтересовал клуб из Серии А

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко попал в сферу интересов итальянского клуба.

По информации TuttoMercatoWeb, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован "Эмполи".

Отмечается, что "Аталанта" рассматривает вариант с переходом украинца в другой клуб, но только в аренду.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо готов включить Коваленко в сделку по защитнику "Болоньи" Томиясу.

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Напомним, что Виктор перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе текущего года, и с тех пор провел только один матч. Его стоимость на Transfermarkt составляет 5 млн евро.

"Эмполи" по итогам минувшего сезона вышел в Серию А, заняв первую строчку в турнирной таблице Серии Б.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
TuttoMercatoWeb

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Комментарии (3)
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Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 15:50
Мне интересно как может заинтересовать если он не играет?26 лет почти а толком немогу вспомнить ни удачных матчей,ни голов суперВити.Родители платят Витя футболист.
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 15:58
Він такий самий футболіст, як Аліна Гроссу співачка...
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 15:37
Его стоимость составляет пять миллионов евро. Это где-то на стенах графити написали?
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