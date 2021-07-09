СМИ: Коваленко заинтересовал клуб из Серии А

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко попал в сферу интересов итальянского клуба.

По информации TuttoMercatoWeb, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован "Эмполи".

Отмечается, что "Аталанта" рассматривает вариант с переходом украинца в другой клуб, но только в аренду.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо готов включить Коваленко в сделку по защитнику "Болоньи" Томиясу.

Напомним, что Виктор перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе текущего года, и с тех пор провел только один матч. Его стоимость на Transfermarkt составляет 5 млн евро.

"Эмполи" по итогам минувшего сезона вышел в Серию А, заняв первую строчку в турнирной таблице Серии Б.