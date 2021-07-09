Соль: Я предпочту забить 10 голов за сезон, но при результатах 1:0 в нашу пользу

Форвард " Динамо " Фран Соль, который на правах аренды перешел в "Эйбар", был представлен в качестве новичка испанской команды.

"Я знал, что буду играть за "Эйбара", но из-за бюрократических проблем трансфер несколько задержался, так что нам пришлось немного подождать.

Мои 11 голов в прошлом сезоне? Дело в том, что для меня ничего не значат и 20 голов, если в итоге команда наберет всего 4 очка.

Я предпочту забить 10 в течение сезона, но при результате 1:0 в нашу пользу, чтобы они принесли нам 30 очков, - сказал Соль.