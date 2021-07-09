Соль: Я предпочту забить 10 голов за сезон, но при результатах 1:0 в нашу пользу
Динамовец снова отправился в аренду
as.com
Форвард "
"Я знал, что буду играть за "Эйбара", но из-за бюрократических проблем трансфер несколько задержался, так что нам пришлось немного подождать.
Мои 11 голов в прошлом сезоне? Дело в том, что для меня ничего не значат и 20 голов, если в итоге команда наберет всего 4 очка.
Я предпочту забить 10 в течение сезона, но при результате 1:0 в нашу пользу, чтобы они принесли нам 30 очков, - сказал Соль.
Напомним, минувший сезон Фран Соль также на правах аренды провел в Сегунде, отличившись 10 голами в 38 матчах за "Тенерифе".
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