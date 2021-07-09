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Коваленко снова травмировался. Повреждение ставит под сомнение его будущее в Аталанте

Наши за границей
Обновлено
(2 голосов)

Виктор пропустит часть предсезонной подготовки

Коваленко снова травмировался. Повреждение ставит под сомнение его будущее в Аталанте

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко снова испытывает проблемы со здоровьем.

По информации TuttoMercatoWeb, у Виктора мышечное повреждение, из-за чего футболист занимается по индивидуальной программе.

Ожидается, что в общую группу украинец вернется не раньше начала августа.

Также источник намекает, что данная травма может поставить под вопрос перспективы украинца в команде. Коваленко пропустит часть предсезонной подготовки и растеряет шансы зарекомендовать себя перед главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В свете слухов о том, что Виктором заинтересовался "Эмполи", его продажа уже этим летом выглядит как все более приемлемый вариант для "Аталанты".

Напомним, что Виктор перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе текущего года, и с тех пор провел только один матч. Его стоимость на Transfermarkt составляет 5 млн евро.

Также отметим, что новый сезон Серии А стартует 22 августа.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
tuttomercatoweb

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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 18:34
Подарите его этому Эмполи.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 18:23
Вітя, доведи що ти найкращий.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
09.07.2021 в 17:50
Я бы на его месте ушел в аренду, на его позиции в клубе огромная конкуренция
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.07.2021 в 18:35
Родители не разрешают. Как они тогда мальчиком будут хвастаться?
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
09.07.2021 в 17:42
Витя в Аталанте выглядит , как домашний мальчик, которого родители отправили в пионерский лагерь, а там строгие выжатые и мальчишки постарше, вот он и загрустил.
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+3
0
avatar
Footballer16
09.07.2021 в 17:40
Травма на травме прямо по стопам Чигринского идёт.
Ответить
0
0


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