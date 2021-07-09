Коваленко снова травмировался. Повреждение ставит под сомнение его будущее в Аталанте
Виктор пропустит часть предсезонной подготовки
Фото: Atalanta B.C.
Украинский полузащитник "
По информации TuttoMercatoWeb, у Виктора мышечное повреждение, из-за чего футболист занимается по индивидуальной программе.
Ожидается, что в общую группу украинец вернется не раньше начала августа.
Также источник намекает, что данная травма может поставить под вопрос перспективы украинца в команде. Коваленко пропустит часть предсезонной подготовки и растеряет шансы зарекомендовать себя перед главным тренером Джан Пьеро Гасперини.
В свете слухов о том, что Виктором заинтересовался "Эмполи", его продажа уже этим летом выглядит как все более приемлемый вариант для "Аталанты".
Напомним, что Виктор перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе текущего года, и с тех пор провел только один матч. Его стоимость на Transfermarkt составляет 5 млн евро.
Также отметим, что новый сезон Серии А стартует 22 августа.
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