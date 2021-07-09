Коваленко снова травмировался. Повреждение ставит под сомнение его будущее в Аталанте

Украинский полузащитник " Аталанты " Виктор Коваленко снова испытывает проблемы со здоровьем.

По информации TuttoMercatoWeb, у Виктора мышечное повреждение, из-за чего футболист занимается по индивидуальной программе.

Ожидается, что в общую группу украинец вернется не раньше начала августа.

Также источник намекает, что данная травма может поставить под вопрос перспективы украинца в команде. Коваленко пропустит часть предсезонной подготовки и растеряет шансы зарекомендовать себя перед главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В свете слухов о том, что Виктором заинтересовался "Эмполи", его продажа уже этим летом выглядит как все более приемлемый вариант для "Аталанты".

Напомним, что Виктор перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в январе текущего года, и с тех пор провел только один матч. Его стоимость на Transfermarkt составляет 5 млн евро.

Также отметим, что новый сезон Серии А стартует 22 августа.