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Гент хочет получить за Яремчука не меньше 25 млн евро

Наши за границей
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(1 голосов)

Претендентам придется раскошелится

Гент хочет получить за Яремчука не меньше 25 млн евро

Новина українською

Бельгийский "Гент" имеет ряд предложений по украинскому форварду Роману Яремчуку.

Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны "Вест Хэма", "Арсенала", "Бенфики", "Бетиса" и пары турецких клубов.

По информации Voetbal Nieuws, "Гент" готов продать украинца летом, однако хочет получить за него не менее 25 млн евро.

Ранее была информация, что 20% от суммы от продажи Яремчука получит киевское "Динамо". Такой пункт был прописан при трансфере игрока. Именно поэтому "Гент" хочет выжать от продажи украинца максимум.

Читайте такжеКлуб Ла Лиги проявляет интерес к Яремчуку

Действующий контракт футболиста с "Гентом" истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.

Также форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Источник:
Voetbal Nieuws

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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
09.07.2021 в 19:36
Це забагато. 18 млн.
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