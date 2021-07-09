Гент хочет получить за Яремчука не меньше 25 млн евро
Претендентам придется раскошелится
Бельгийский "Гент" имеет ряд предложений по украинскому форварду Роману Яремчуку.
Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны "Вест Хэма", "Арсенала", "Бенфики", "Бетиса" и пары турецких клубов.
По информации Voetbal Nieuws, "Гент" готов продать украинца летом, однако хочет получить за него не менее 25 млн евро.
Ранее была информация, что 20% от суммы от продажи Яремчука получит киевское "Динамо". Такой пункт был прописан при трансфере игрока. Именно поэтому "Гент" хочет выжать от продажи украинца максимум.
Действующий контракт футболиста с "Гентом" истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач.
Также форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
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