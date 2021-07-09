Гречишкин продолжит карьеру в клубе второго дивизиона Турции
Хавбек подписал контракт с Генчлербирлиги из Анкары
genclerbirligi.org.tr
Полузащитник Дмитрий Гречишкин, который до недавнего момента защищал цвета "
Хавбек подписал двухлетний контракт с клубом "Генчлербирлиги".
Напомним, что Гречишкин играл за "Александрию" последние три сезона. В прошедшей кампании УПЛ полузащитник провел 24 поединка, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Генчлербирлиги" вылетел из Суперлиги и новый сезон начнет во втором дивизионе.
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 20:36
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Goleon (Одесса)
09.07.2021 в 20:25
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