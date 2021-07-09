Гречишкин продолжит карьеру в клубе второго дивизиона Турции

Полузащитник Дмитрий Гречишкин, который до недавнего момента защищал цвета " Александрии ", продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Хавбек подписал двухлетний контракт с клубом "Генчлербирлиги".

Напомним, что Гречишкин играл за "Александрию" последние три сезона. В прошедшей кампании УПЛ полузащитник провел 24 поединка, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Генчлербирлиги" вылетел из Суперлиги и новый сезон начнет во втором дивизионе.