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Гречишкин продолжит карьеру в клубе второго дивизиона Турции

Наши за границей
(1 голосов)

Хавбек подписал контракт с Генчлербирлиги из Анкары

Гречишкин продолжит карьеру в клубе второго дивизиона Турции

genclerbirligi.org.tr

Новина українською

Полузащитник Дмитрий Гречишкин, который до недавнего момента защищал цвета "Александрии", продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Хавбек подписал двухлетний контракт с клубом "Генчлербирлиги".

Напомним, что Гречишкин играл за "Александрию" последние три сезона. В прошедшей кампании УПЛ полузащитник провел 24 поединка, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Генчлербирлиги" вылетел из Суперлиги и новый сезон начнет во втором дивизионе.

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В статье: Дмитрий Гречишкин Генчлербирлиги (Анкара)
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
09.07.2021 в 20:36
Жесть!А мог стать украинским Джерардом.Но что-то не пошло у Димы.30 лет всего мог пойти в Кривбасс илт Металлолом 1925.Но удачи!
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Goleon (Одесса)
09.07.2021 в 20:25
10 лет в шахте и вот... Это успех !!!
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