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Новый шанс. Коваленко перейдет в клуб-новичок Серии А

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок сменит клуб летом

Новый шанс. Коваленко перейдет в клуб-новичок Серии А

Фото: Atalanta B.C.

Новина українською

Новичок Серии А "Эмполи" хочет оформить трансфер украинского полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко.

Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио. Кроме того, не уточняется: речь идет об аренде или о полноценном трансфере.

Коваленко стал игроком "Аталанты" в феврале, и с тех пор за первую команду сыграл один матч. "Эмполи" в свою очередь вышел в Серию А, заняв 1-е место во втором итальянском дивизионе по итогам сезона 2020/21.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Эмполи
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Комментарии (1)
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
10.07.2021 в 08:50
ВИтька, так тримати! Чемпіонат Італії найсильніший! Удачі і нових звершень там!!!
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