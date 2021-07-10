Новый шанс. Коваленко перейдет в клуб-новичок Серии А
Игрок сменит клуб летом
Фото: Atalanta B.C.
Новичок Серии А "Эмполи" хочет оформить трансфер украинского полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко.
Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио. Кроме того, не уточняется: речь идет об аренде или о полноценном трансфере.
Коваленко стал игроком "Аталанты" в феврале, и с тех пор за первую команду сыграл один матч. "Эмполи" в свою очередь вышел в Серию А, заняв 1-е место во втором итальянском дивизионе по итогам сезона 2020/21.
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Источник:Джанлука Ди Марцио
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Комментарии (1)
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
10.07.2021 в 08:50
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