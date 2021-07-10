Новый шанс. Коваленко перейдет в клуб-новичок Серии А

Новичок Серии А "Эмполи" хочет оформить трансфер украинского полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко.

Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио. Кроме того, не уточняется: речь идет об аренде или о полноценном трансфере.

Коваленко стал игроком "Аталанты" в феврале, и с тех пор за первую команду сыграл один матч. "Эмполи" в свою очередь вышел в Серию А, заняв 1-е место во втором итальянском дивизионе по итогам сезона 2020/21.