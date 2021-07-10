Скаут Серии А: Супряга уже сегодня может стать игроком Дженоа
Игрок вскоре сменит клуб
ФК Динамо
Форвард "Динамо" Владислав Супряга вскоре может стать игроком "Дженоа". Об этом говорит скаут Серии А Алекс Великих.
"Действительно, Супряга уже сегодня может быть объявлен игроком "Дженоа". Его переходом в итальянский клуб занимаются очень серьезные итальянские агенты, которые имеют дружеские отношения с клубом покупателем.
Я думаю, отсутствие официального объявления о трансфере объясняется некими моментами, связанными с согласованием системы платежей украинскому клубу за игрока, что в наш период пост пандемии немаловажен.
В целом, переход украинского игрока в Серию А считаю хорошим решением вопроса для всех. Супряге, возможно, понадобится какое-то время для адаптации в Италии, но если он будет хорошо работать на тренировках и сразу возьмется за изучение итальянского языка, то адаптация пойдет быстрее, и как следствие шансов заиграть у игрока будет больше. Не стоит давить слишком ожиданиями его успеха в Италии, а нужно дать время молодому форварду освоиться в новой стране и в новом чемпионате", - сказал Великих.
21-летний Владислав Супряга сыграл за киевский клуб 41 матч, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
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