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Скаут Серии А: Супряга уже сегодня может стать игроком Дженоа

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок вскоре сменит клуб

Скаут Серии А: Супряга уже сегодня может стать игроком Дженоа

ФК Динамо

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Супряга вскоре может стать игроком "Дженоа". Об этом говорит скаут Серии А Алекс Великих.

"Действительно, Супряга уже сегодня может быть объявлен игроком "Дженоа". Его переходом в итальянский клуб занимаются очень серьезные итальянские агенты, которые имеют дружеские отношения с клубом покупателем.

Я думаю, отсутствие официального объявления о трансфере объясняется некими моментами, связанными с согласованием системы платежей украинскому клубу за игрока, что в наш период пост пандемии немаловажен.

В целом, переход украинского игрока в Серию А считаю хорошим решением вопроса для всех. Супряге, возможно, понадобится какое-то время для адаптации в Италии, но если он будет хорошо работать на тренировках и сразу возьмется за изучение итальянского языка, то адаптация пойдет быстрее, и как следствие шансов заиграть у игрока будет больше. Не стоит давить слишком ожиданиями его успеха в Италии, а нужно дать время молодому форварду освоиться в новой стране и в новом чемпионате", - сказал Великих.

21-летний Владислав Супряга сыграл за киевский клуб 41 матч, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга Алекс Великих
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
10.07.2021 в 12:46
Алекс Великих не скаут серии А, он вообще не скаут, только сам себя так называет, прекращайте цитировать слабоумных людей и их размышления.
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