Лонго: Супряга похож на Шевченко в начале карьеры

Экс-ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Диего Лонго дал комментарий о Владиславе Супряге:

"Супряга похож на Шевченко в начале карьеры.

Был бы рад, если Владислав перейдет в "Дженоа". Я бы его навещал там. Он хороший парень, без сверчков в голове", – сказал Лонго.