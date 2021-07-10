Лонго: Супряга похож на Шевченко в начале карьеры
Специалист высоко оценивает потенциал нападающего
Экс-ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Диего Лонго дал комментарий о Владиславе Супряге:
"Супряга похож на Шевченко в начале карьеры.
Был бы рад, если Владислав перейдет в "Дженоа". Я бы его навещал там. Он хороший парень, без сверчков в голове", – сказал Лонго.
Напомним, переговоры нападающего с итальянским клубом находятся в завершающей стадии.
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Источник:buoncalcioatutti.it
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