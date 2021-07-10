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Лонго: Супряга похож на Шевченко в начале карьеры

Наши за границей
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(1 голосов)

Специалист высоко оценивает потенциал нападающего

Лонго: Супряга похож на Шевченко в начале карьеры

Новина українською

Экс-ассистент главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Диего Лонго дал комментарий о Владиславе Супряге:

"Супряга похож на Шевченко в начале карьеры.

Был бы рад, если Владислав перейдет в "Дженоа". Я бы его навещал там. Он хороший парень, без сверчков в голове", – сказал Лонго.

Напомним, переговоры нападающего с итальянским клубом находятся в завершающей стадии.

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев) Дженоа (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
buoncalcioatutti.it

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.07.2021 в 15:02
Да, до Золотого мяча Супряге недолго осталось...
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ukatan (Харьковская обл.)
10.07.2021 в 14:57
Точная копия! Тоже в 18 лет в ЛЧ "Баварии" забивал?
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Запорізьке Торпедо (zp)
10.07.2021 в 14:38
а в самом себе товарищ лонго наверняка находит множество сходств с Марчелло Липпи
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Ol-g (Одесса)
10.07.2021 в 14:03
Очередной Мелащенко и Гладкий.
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+1
0
Comment06 (Украина)
10.07.2021 в 13:54
Супряга больше напоминает молодого Гладкого:" Не дали пас- ну, и ладно...не забил- ну, и ладно...не вернулся в защиту- ну, и ладно...проиграли- ну, и ладно.."
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.07.2021 в 13:21
Він просто не хоче забивати, а так звісно, найкращий.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
10.07.2021 в 13:17
Схожий... окрім одного - нападник Супряга не забиває голів.
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+3
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
10.07.2021 в 13:13
Не все ж офісу президента українців смішити...
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+4
-1
xapyga (Запорожье)
10.07.2021 в 13:12
прям брат близнец...смешно конечно такое слушать)
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+5
0


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