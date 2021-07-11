Ярмоленко решил перейти в Фенербахче
Андрей не против пойти на понижение
УАФ/Павло Кубанов
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко согласился на переход в "Фенербахче". Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.
Игроку закрепиться в Англии мешают травмы, и он решил увеличить свой шанс на получение игровой практики в Турции, так как хочет выходить на поле и играть.
Также известно, что его зарплата уменьшится с семи миллионов евро до трех миллионов. "Канарейки" предложили на 500 тыс евро больше за "Галатасарай".
Напомним, что на протяжении последних трех сезонов Ярмоленко выступает за лондонский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" он провел 54 матча (в среднем - 44 мин/игра), в которых записал в свой актив 10 голов и 6 ассистов. Контракт украинца действительный до следующего лета, лондонцы готовы отпустить его за пять млн евро.
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