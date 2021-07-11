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Ярмоленко решил перейти в Фенербахче

Наши за границей
(3 голосов)

Андрей не против пойти на понижение

Ярмоленко решил перейти в Фенербахче

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко согласился на переход в "Фенербахче". Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Игроку закрепиться в Англии мешают травмы, и он решил увеличить свой шанс на получение игровой практики в Турции, так как хочет выходить на поле и играть.

Также известно, что его зарплата уменьшится с семи миллионов евро до трех миллионов. "Канарейки" предложили на 500 тыс евро больше за "Галатасарай".

Напомним, что на протяжении последних трех сезонов Ярмоленко выступает за лондонский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" он провел 54 матча (в среднем - 44 мин/игра), в которых записал в свой актив 10 голов и 6 ассистов. Контракт украинца действительный до следующего лета, лондонцы готовы отпустить его за пять млн евро.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фенербахче (Стамбул)
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Источник:
Fanatik

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Комментарии (9)
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djeff2015 (Запорожье)
11.07.2021 в 12:55
Отеъ...тесь от Яромолы....Где хочет-там и играет и строит свою жизнь. Один из немногих, кто реально отпахал на ЧЕ за СБУ.
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+1
0
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2.dc (Николаев)
11.07.2021 в 12:54
100% считаю правильное решение - но, где-то на половину. Уходить - ДА, АПЛ это не его. А вот куда... не хотелось бы переоценивать возможности. Но и сходить со сцены вроде рановато ...
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0
-1
dmitroj88
11.07.2021 в 12:31
А почему не в Днамо? Чтобы принести пользу? Как же любовь клубу? Болельщикам? СТРАНЕ????
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+3
0
royalstas (Вінниця)
11.07.2021 в 12:34
Ну понизитись в зарплатні з 7 до 3 це ще куди не шло а в Динамо йому напевно дадуть 1.5 максимум 2. Яка б там любов не була не думаю що це раціональне рішення бодай зараз, можливо через рік два він все таки повернеться в Динамо.
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+2
0
royalstas (Вінниця)
11.07.2021 в 12:24
Ага це видання Fanatik ще пустить ярмолу по колу всіх клубів турецької ліги і не раз. Але я не вірю в це.
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+1
-1
Джин Тоник (R)
11.07.2021 в 12:20
Надо переходить и играть.Впереди важные игры со сборной.Еще рекорд А.Шевченко надо побить.
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+3
-1
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Динамо-машина (Киев)
11.07.2021 в 12:07
По сути полных игр он сыграл в два раза меньше, то есть 27. А для такого количества матчей его 16 результативных действий (10+6) это очень хороший показатель! Особенно как для АПЛ! Андрей чаще чем в каждой второй игре либо забивал, либо отдавал пас. Недооценивают его. Жаль, что травмы начали преследовать Ярмолу.
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+3
-4
royalstas (Вінниця)
11.07.2021 в 12:31
По перше десь 25% матчів він грав в кубках з командами 2-3 ліг. По друге і головне він не підходить під вимоги головного тренера. Не думаю що про якусь недооцінку йде мова.
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
11.07.2021 в 12:32
Тим більше є сенс для нього переходити до чемпіонату, де він буде грати. Можливо з меншою інтенсивністю гри і травм в нього буде поменше. Бо сидіти на лавці за 7 лімонів на рік... мабуть, забагато буде.
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+1
0


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