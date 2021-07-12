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Тренер Гента: Яремчук вернется за несколько дней до матчей отбора ЛК, ищем другого нападающего

Наши за границей
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Украинец, скорее всего, покинет бельгийскую команду

Тренер Гента: Яремчук вернется за несколько дней до матчей отбора ЛК, ищем другого нападающего

BELGA

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Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассказал о кадровых проблемах бельгийского клуба.

"Как и Безус, Яремчук вернется всего за несколько дней до первого матча с "Волеренгой" (команды сыграют в квалификации Лиги конференций 22 и 29 июля – прим.).

Мы ищем другого нападающего, но если он приедет всего за несколько дней до встречи с "Волеренгой", то сразу вписать этого игрока в команду будет непросто", – сказал Ванхазебрук.

Напомним, ранее сообщалось, что Яремчук согласен перейти в португальскую "Бенфику".

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Гент Хейн Ванхазебрук
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Источник:
Voetbalkrant

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