Лунин сыграл в товарищеском матче за Реал
Дата первой "официальной товарищеской игры" - 25 июля
Фото: realmadrid.com
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в товарищеском матче за мадридскую команду.
"Первая игра предсезонки с отличными эмоциями", - подписал фото Лунин в Instagram.
В рамках подготовки к новому сезону "сливочные" провели контрольный матч против "Фуэнлабрады". Встреча завершилась победой для мадридцев со счетом 3:1.
Отмечается, что футболисты, которые были задействованы в матчах Евро-2020 и Кубка Америки присоединятся к команде течение следующих нескольких недель. Некоторые из них могут быть готовы к встрече с "Глазго Рейнджерс", в первой "официальной товарищеской игре" команды, которая состоится 25 июля.
Добавим, что старт сезона для "Реала" состоится 14 августа против "Алавеса".
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