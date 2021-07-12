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Лунин сыграл в товарищеском матче за Реал

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Дата первой "официальной товарищеской игры" - 25 июля

Лунин сыграл в товарищеском матче за Реал

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в товарищеском матче за мадридскую команду.

"Первая игра предсезонки с отличными эмоциями", - подписал фото Лунин в Instagram.

В рамках подготовки к новому сезону "сливочные" провели контрольный матч против "Фуэнлабрады". Встреча завершилась победой для мадридцев со счетом 3:1.

Отмечается, что футболисты, которые были задействованы в матчах Евро-2020 и Кубка Америки присоединятся к команде течение следующих нескольких недель. Некоторые из них могут быть готовы к встрече с "Глазго Рейнджерс", в первой "официальной товарищеской игре" команды, которая состоится 25 июля.

Добавим, что старт сезона для "Реала" состоится 14 августа против "Алавеса".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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