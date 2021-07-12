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Агент: Есть ощущение, что Макаренко может играть в более сильной команде, чем Кортрейк

Наши за границей
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У украинца закончилась аренда

Агент: Есть ощущение, что Макаренко может играть в более сильной команде, чем Кортрейк

ФК "Кортрейк"

Новина українською

30-летний хавбек сборной Украины Евгений Макаренко в следующем сезоне не останется в "Кортрейке". Об этом рассказал агент Сергей Серебренников, который представляет интересы игрока.

"Срок аренды Макаренко закончился, и он возвращается в "Андерлехт", контракт с которым заканчивается через год. Да, Евгений хорошо проявил себя в "Кортрейке", но есть ощущение, что он может играть в более сильной команде. Когда игрок вернется из отпуска, мы встретимся с представителями "Андерлехта", чтобы понимать позицию клуба и, возможно, рассматривать варианты", - сказал Серебренников ТаТоТаке.

Напомним, что в минувшем сезоне Макаренко сыграл 28 матчей за "Кортрейк", в которых забил 3 гола.

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В статье: Евгений Макаренко Андерлехт (Брюссель) Кортрейк
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Источник:
ТаТоТаке

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