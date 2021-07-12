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СМИ: Фенербахче договорился с Ярмоленко по контракту с зарплатой 4 млн евро в год

Наши за границей
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(2 голосов)

Турецкие СМИ продолжают сватать украинца в Фенербахче

СМИ: Фенербахче договорился с Ярмоленко по контракту с зарплатой 4 млн евро в год

Новина українською

"Фенербахче" близок к подписанию украинского вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Как сообщает турецкое издание Haber365, турецкий клуб уже практически договорился о личном контракте игрока.

По информации источника, Ярмоленко хотел зарабатывать в турецком клубе 4,5 миллиона евро в год, однако стороны близки к соглашению с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Также отмечается, что "Вест Хэм" ради того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, готов отпустить украинца бесплатно несмотря на контракт с ним до лета 2022 года.

Напомним, что на протяжении последних трех сезонов Ярмоленко выступает за лондонский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" он провел 54 матча (в среднем - 44 мин/игра), в которых записал в свой актив 10 голов и 6 ассистов.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фенербахче (Стамбул) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Haber365

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Комментарии (10)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.07.2021 в 21:28
Удачі, Андріє!
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+3
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.07.2021 в 20:56
Дурня.. Ярмоленко пишається у Вест Хемі..)
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+2
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
12.07.2021 в 21:19
Я тоже думаю, что останется, Дурной он, что ли, 7 лямов на лавке променять на 4 за беготню в поле?
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+4
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
12.07.2021 в 21:59
как на окружной олексин ??? клиентов хватает ??? Ну да в жару дальнебойщиков не пускают в город, они тогда тебя заказывают....
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.07.2021 в 20:43
Берите, не прогадаете! )))
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.07.2021 в 20:38
Грай, тільки не ламайся.
Ответить
+4
-1
Fishing 555 (Rivne)
12.07.2021 в 20:29
Просрал карьеру.
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+4
-9
avatar
Просто Квашин (Харьков)
12.07.2021 в 20:55
ты чмо и не начинал...
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+4
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
12.07.2021 в 21:29
Ну ти й іплан. Другий бомбардир після Шевченка у збірній. Типовий фан смоктаря.
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+5
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
12.07.2021 в 22:06
не рассказывай о себе гадости
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0
0


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