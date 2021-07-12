СМИ: Фенербахче договорился с Ярмоленко по контракту с зарплатой 4 млн евро в год
Турецкие СМИ продолжают сватать украинца в Фенербахче
"Фенербахче" близок к подписанию украинского вингера "Вест Хэма"
Как сообщает турецкое издание Haber365, турецкий клуб уже практически договорился о личном контракте игрока.
По информации источника, Ярмоленко хотел зарабатывать в турецком клубе 4,5 миллиона евро в год, однако стороны близки к соглашению с зарплатой 4 миллиона евро в год.
Также отмечается, что "Вест Хэм" ради того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, готов отпустить украинца бесплатно несмотря на контракт с ним до лета 2022 года.
Напомним, что на протяжении последних трех сезонов Ярмоленко выступает за лондонский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" он провел 54 матча (в среднем - 44 мин/игра), в которых записал в свой актив 10 голов и 6 ассистов.
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