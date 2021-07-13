Аталанта будет платить часть зарплаты Коваленко после его перехода в Эмполи

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Именно "Эмполи" хочет оформить трансфер 25-летнего украинца.

По информации Calcio Atalanta, "Аталанта" готова отдать Коваленко в аренду, но не планирует продавать его. Руководство бергамского клуба

ожидает, что в "Эмполи" украинец сможет адаптироваться в итальянском чемпионате.

Отмечается, что клуб из Бергамо готов даже частично покрыть зарплату Коваленко. В "Аталанте" футболист получает 1 миллион евро.

Напомним, что Коваленко стал игроком бергамской команды в феврале, и с тех пор за первую команду сыграл один матч. "Эмполи" в свою очередь вышел в Серию А, заняв 1-е место во втором итальянском дивизионе по итогам сезона 2020/21.