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Аталанта будет платить часть зарплаты Коваленко после его перехода в Эмполи

Наши за границей
(1 голосов)

Речь идет об аренде

Аталанта будет платить часть зарплаты Коваленко после его перехода в Эмполи

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Именно "Эмполи" хочет оформить трансфер 25-летнего украинца.

По информации Calcio Atalanta, "Аталанта" готова отдать Коваленко в аренду, но не планирует продавать его. Руководство бергамского клуба
ожидает, что в "Эмполи" украинец сможет адаптироваться в итальянском чемпионате.

Отмечается, что клуб из Бергамо готов даже частично покрыть зарплату Коваленко. В "Аталанте" футболист получает 1 миллион евро.

Напомним, что Коваленко стал игроком бергамской команды в феврале, и с тех пор за первую команду сыграл один матч. "Эмполи" в свою очередь вышел в Серию А, заняв 1-е место во втором итальянском дивизионе по итогам сезона 2020/21.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
Calcio Atalanta

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
13.07.2021 в 08:47
Полный футбольный провал. Но хоть бабла немного заработает. Надо было а европу бежать в 18 лет а не 25
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