Аталанта будет платить часть зарплаты Коваленко после его перехода в Эмполи
Речь идет об аренде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Именно "Эмполи" хочет оформить трансфер 25-летнего украинца.
По информации Calcio Atalanta, "Аталанта" готова отдать Коваленко в аренду, но не планирует продавать его. Руководство бергамского клуба
ожидает, что в "Эмполи" украинец сможет адаптироваться в итальянском чемпионате.
Отмечается, что клуб из Бергамо готов даже частично покрыть зарплату Коваленко. В "Аталанте" футболист получает 1 миллион евро.
Напомним, что Коваленко стал игроком бергамской команды в феврале, и с тех пор за первую команду сыграл один матч. "Эмполи" в свою очередь вышел в Серию А, заняв 1-е место во втором итальянском дивизионе по итогам сезона 2020/21.
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