Вернидуб: Думаю, что отмена правила выездного гола сыграло в пользу сильных команд

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался о предстоящем ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов с албанской "Теута".



- Насколько команда готова к завтрашнему матчу? (нтервью 12 июля - прим.)

- Думаю, мы готовы хорошо. Прошло 6 дней с предыдущей игры. Самое важное - не зацикливаться на том результате, который мы показали в Албании. Еще лучше изучили соперника. Это футбол. И было много случаев, когда команда отыгрывала и более крупные результаты. Я думаю, ребята это понимают , выйдут и достойно проведут этот матч.



- Что по составу - все ли готовы помочь команде?

- Все ребята, которые были в Албании живы, здоровы и готовы помочь команде.



- В этом году отменили правило выездного гола. Как Вы к этому относитесь?

- Я думаю, что это сыграло роль в пользу сильных команд. У команд ниже рангом была возможность за счет забитого мяча на выезде отыграться дома. Но мы на это не смотрим. Главное выйти и показать результат. Мы на начальной стадии - только первый квалификационный раунд. Все команды примерно равные. Не надо думать о выездном голе или о чем-либо еще.



- Какие цели команда ставит в этом еврокубковом сезоне?

- Мечты всегда есть - как у клуба, также и у меня, как у главного тренера и у ребят. Хотим как можно дальше пробиться. А дальше - это попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. "Шериф" пока там не играл. Выступал в группе Лиги Европы. Как минимум хотим попасть туда или в группу Лиги Конференций - турнир, который появился в этом году.



- Что скажете команде перед игрой?

- Выходите, играйте, не думайте о результате - надо думать только о победе. Мы обязаны выходить и показывать хорошую игру. Тем более, завтра на игре будут зрители - 30 процентов от вместимости. Это очень важно. Люди придут поддержать любимую команду. Мы должны их отблагодарить хорошей игрой", - отметил Вернидуб.

Напомним, что первая игра завершилась победой подопечных Вернидуба со счетом 4:0. Ответный матч "Шериф" - "Теута" состоится сегодня,13 июля и начнется в 20:00.