Григорчук - об ответном матче с Лудогорцем: Нацелены добиться положительного результата
Игра состоится сегодня, 13 июля
фото - ФК "Шахтер" Солигорск
Украинский тренер солигорского "Шахтера" Роман Григорчук поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча первого раунда квалификации Лиги чемпионов против "Лудогорца".
"Понимаем, что нам предстоит сложная игра, но мы нацелены добиться положительного для нас результата.
Я не скажу, что мы в первой игре получили какую-то информацию, которая нас удивила или что-то для нас было новое. Когда ты изучаешь соперника по играм с другими командами — это одно дело. После того, как ты сыграл, померялся силами со своим соперником, ты получаешь довольно много информации, которую мы проработали, сделали какие-то коррективы, поправки. Я думаю, что нам это все удастся завтра показать на поле. (комментарий 12 июля - прим.)
Все те люди, которые у нас готовились к предыдущей игре, все на месте. Все будут готовы к игре", - сказал Григорчук.
Напомним, что первая игра завершилась поражением для команды украинского специалиста (0:1). Ответный матч "Шахтер" - "Лудогорец" состоится сегодня, 13 июля и начнется в 22:30.
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