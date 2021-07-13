Экс-игрок сине-желтых после вояжа в Испании хочет вернуться в украинский футбол

Полузащитник правого фланга Сергей Мякушко заявил о желании возобновить карьеру в Украине.

- Правда, что у тебя были предложения из России?

- Да, мне мой агент говорил, что есть такие приглашения. Но хочется уже вернуться в Украину. Соскучился по всем здесь, а за границей у меня не очень получается, вариант с Россией я даже не рассматриваю.

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Приоритет - там, где будет интересна команда, там, где тренер будет на меня рассчитывать и доверять, что для меня очень важно. И все же Украина. Соскучился уже по нашим стадионам, по украинскому футболу, по всей этой атмосфере. Мне всегда нравилось играть в чемпионате Украины, поэтому с удовольствием бы вернулся в украинский чемпионат.

Последним клубом 28-летнего украинском был польский «Подбескидзе Б», сейчас он - свободный агент. Также играл за «Алькоркон», «Карпаты», «Ворсклу», «Динамо», «Говерлу» и «Оболонь».

Выступал в сборной Украины в 2017 году.