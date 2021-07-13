  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-игрок сине-желтых после вояжа в Испании хочет вернуться в украинский футбол
В тренде

Экс-игрок сине-желтых после вояжа в Испании хочет вернуться в украинский футбол

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Россию не рассматривает

Экс-игрок сине-желтых после вояжа в Испании хочет вернуться в украинский футбол

http://fckarpaty.com/ ФК Карпаты

Новина українською

Полузащитник правого фланга Сергей Мякушко заявил о желании возобновить карьеру в Украине.

- Правда, что у тебя были предложения из России?

- Да, мне мой агент говорил, что есть такие приглашения. Но хочется уже вернуться в Украину. Соскучился по всем здесь, а за границей у меня не очень получается, вариант с Россией я даже не рассматриваю.

Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины может перейти в Карпаты

Приоритет - там, где будет интересна команда, там, где тренер будет на меня рассчитывать и доверять, что для меня очень важно. И все же Украина. Соскучился уже по нашим стадионам, по украинскому футболу, по всей этой атмосфере. Мне всегда нравилось играть в чемпионате Украины, поэтому с удовольствием бы вернулся в украинский чемпионат.

Последним клубом 28-летнего украинском был польский «Подбескидзе Б», сейчас он - свободный агент. Также играл за «Алькоркон», «Карпаты», «Ворсклу», «Динамо», «Говерлу» и «Оболонь».

Выступал в сборной Украины в 2017 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Сергей Мякушко Чемпионат России
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
geru677 (ger)
13.07.2021 в 20:20
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
-1
avatar
FCLviv (Львів)
13.07.2021 в 20:18
Хороший гравець, до нас би його !
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
13.07.2021 в 20:03
В Ингулец
Ответить
0
0
avatar
Viktor Ivanjvich
13.07.2021 в 19:59
интересно вкакой форме-непомешал бы
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...