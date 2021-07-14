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Ракицкий: Я люблю Украину. Когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку

Наши за границей
(4 голосов)

Уже вряд ли сыграет

Ракицкий: Я люблю Украину. Когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку

Известия

UA-Футбол
Новина українською

Экс-футболист сборной Украины высказался о выступлениях команды Шевченко на Евро-2020.

"– Сборная Украины на Евро-2020 восхитила многих. Четвертьфинал – объективная сила команды или не обошлось без везения?

– Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести ещё до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией подустали. Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны всё равно большие молодцы. Да и с Англией могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счёт был бы 4:1, 4:2… Но, может, перегорели.

– Когда смотрел на пацанов, представлял себя в этой сборной? Или история закончилась в 2019-м?

– Ты же знаешь, что я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко всё решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне всё равно что они думают.

– А что скажешь о сравнениях России и Украины? Когда мы вылетели из группы, а вы вышли в четвертьфинал, Россию начали критиковать ещё сильнее.

– Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это ещё я не играю за сборную!", — заявил Ракицкий в интервью порталу "Чемпионат".

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В статье: Ярослав Ракицкий Украина
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (30)
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Acsakal (Kharkov)
14.07.2021 в 12:33
"Ти ж знаєш, що я завжди чекав виклику." Еге ж, так чекав, що прикидався "травмованим", щоб тільки не їхати до збірної, але чарівним чином "одужував" за 3 дні після виступу збірної і спокійно грав чергові матчі за Шахтар... Вірити в примітивні байки рахитського можуть лише люди, які нічого не знають про український футбол.
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0
-2
viajador (то є Кошмарів Ситі )
14.07.2021 в 12:08
Дарма хлопця сварят. Може він гімн подумки співав.
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+3
-1
Cerega15 (Kherson)
14.07.2021 в 12:09
Ага, только чей гимн?
Ответить
+3
-2
viajador (то є Кошмарів Ситі )
14.07.2021 в 12:10
Я України маю на увазі. Кцапський то ясно, що співає щодня на балконі.
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2021 в 12:05
Брехливий ватний тридварас
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+2
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.07.2021 в 11:51
Він в Зєніті так диряво грає, особливо в єврокубках - постійно голи привозить і через нього Зєніт вилітав уже з єврокубків. То нащо нам таке щастя? Цікаво, яка об'єктивна причина не співання гімну? Слова вивчити не може?))
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+2
-2
avatar
anonimus (Київ)
14.07.2021 в 11:49
"на это есть объективные причины" Що ти тупий рагуль
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+4
-3
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anonimus (Київ)
14.07.2021 в 11:48
"это ещё я не играю за сборную" І слава Богу що ти не граєш
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+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 11:42
Вся Україна бачила як ти її "любиш" коли лунав державний гімн...
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+5
-4
cucumber (Киев)
14.07.2021 в 11:26
Гадаю, що користі Ракіцкій збУ не принесе, бо швидкість в нього вже не та, хоча для Зеніта може й підходить, але в грі з англійцями він би не впорався з Кейном. вася огурцов, який розуміє, що кожна людина може помилятися, і Рак не є виключенням.
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+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2021 в 12:06
Рак просто пітарас
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+2
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.07.2021 в 11:19
Люблю Україну... тільки десь дуже глибоко в кишенях газпрому...
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+7
-2
sergio07 (Запоріжжя)
14.07.2021 в 11:17
Не ту Україну він любить, якою вона повинна бути. Але все одно в'юха адекватного хлопця. Силоміць його в Зеніт не тягнули - отже не повинен дивуватися, що не грає за Збірну.
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+2
-2
hochu.piva (Краматорск)
14.07.2021 в 11:00
в дыньку к луческу, вот уж поржём
Ответить
+4
-7
старий фан (Рівне)
14.07.2021 в 10:55
Сцуко, побачив рай в ДНР і щось не тягне туди. Хоче назад - в неньку. Тому і заспівав милозвучно. Але "Заря" чи "Шахтар" ніколи не цурались брати до себе гравців, що грали в РФ. Так, що все можливо.
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+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.07.2021 в 11:04
Динамо до сих пор не "цурається"!!!!
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+6
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2021 в 12:14
Лише дисидентів з Білорусі або негрів.
+1
-2
viajador (то є Кошмарів Ситі )
14.07.2021 в 10:43
Все ж таки, пережива Ярик... Як не кажи, а кращі роки життя тут пройшли... Тримайся, Ярику, на чужині. Хоч вона тобі і близька, і гімн кцапський співаєш там щодня, мабуть, але, як співається в пісні: "На Україну повернусь через роки, через віки...". Кобзаря привезли вже після ексгумації, хоча й заповідав: "Як умру, то поховайте мене у могилі серед степу широкого на Вкраїні милій...". Всі українці і хохли дуже ліричні і ностальгічні...
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+3
-5
dmitroj88
14.07.2021 в 10:41
Есть инфа от знающего человека, что скоро ОПЗЖ устроит майдан, а Медведчук станет президентом. Тогда у Сурка все станет суперово, даже Ракицкого подпишут. Сейчас главное сплотиться вокруг партии Сурка и не бухтеть.
Ответить
+4
-6
старий фан (Рівне)
14.07.2021 в 10:42
Рабіновіч - ти?
Ответить
+4
-3
dmitroj88
14.07.2021 в 11:20
Я вас о Яныке с Крымом в теме с беляшом после Ворсклы предупреждал, но вы не верили. Жди 2022.
+2
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 11:43
Дурень, що ти мелеш?
Ответить
+4
-3
avatar
anonimus (Київ)
14.07.2021 в 12:18
На то воно і дурень, щоб молоти муйню
0
-1
Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 10:29
Ярик красавчик!Лучший защитник СБУ!Гладиатор на поле.Возьми его мы бы играли в полуфинале.Но взяли Миколенку,Матвиенко,Кравцова.
Ответить
+3
-13
Valerii_Krykun (Wroclaw)
14.07.2021 в 10:39
Виграли б ЧЄ,зеніт он кожного року ЛЧ бере))))
Ответить
+8
-1
старий фан (Рівне)
14.07.2021 в 10:41
Він вже в Зєніті стоїть на транфер. Кармілєц, мля.
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+9
-2
aleks68
14.07.2021 в 10:28
этот "кормилец"сам выбрал свой путь.мог поиграть в европе,но решил что в паРАШЕ лучше.теперь ноет.бог ему судья и скатертью дорога.
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+10
-5
xapyga (Запорожье)
14.07.2021 в 10:21
Я патриот, но гимн не пою и на это есть объективные причины, ну и сказал прям "умище"
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+10
-4
ДобрыйУпырь (Rim)
14.07.2021 в 11:03
Ну я к примеру смотрел с какой яростью орали гимн турки на ЧЕ и где они теперь? Что кроме ора показали?
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+2
-9
Будєм разбіратся (Київ)
14.07.2021 в 11:14
Я смотрел с какой яростью орали гимн итальянцы на ЧЕ и где они теперь? Что кроме ора показали?
+6
0


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