Ракицкий: Я люблю Украину. Когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку
Уже вряд ли сыграет
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Экс-футболист сборной Украины высказался о выступлениях команды Шевченко на Евро-2020.
"– Сборная Украины на Евро-2020 восхитила многих. Четвертьфинал – объективная сила команды или не обошлось без везения?
– Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести ещё до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией подустали. Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны всё равно большие молодцы. Да и с Англией могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счёт был бы 4:1, 4:2… Но, может, перегорели.
– Когда смотрел на пацанов, представлял себя в этой сборной? Или история закончилась в 2019-м?
– Ты же знаешь, что я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко всё решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне всё равно что они думают.
– А что скажешь о сравнениях России и Украины? Когда мы вылетели из группы, а вы вышли в четвертьфинал, Россию начали критиковать ещё сильнее.
– Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это ещё я не играю за сборную!", — заявил Ракицкий в интервью порталу "Чемпионат".
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