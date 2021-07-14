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Григорчук: Расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в Лигу конференций

Наши за границей
(1 голосов)

Шахтер Григорчука не смог пройти Лудогорец

Григорчук: Расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в Лигу конференций

fcshakhter.by

Новина українською

Украинский наставник солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал поражение от "Лудогорца" (0:1) в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

— Часто после таких игр наступает полное опустошение. Это тот случай?

— Мы просто должны понимать, что для того, чтобы обыгрывать такие команды, как "Лудогорец", мы должны уметь больше, чем мы умеем на сегодняшний момент. Понимаем, что нужно проделать ой сколько много работы. А о каком-то опустошении просто речи не может идти. Это абсолютно не тот случай.

— Сегодняшняя игра получилась лучше, чем первая. Вы согласны?

— Я сейчас не склонен сравнивать первую игру со второй. Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом понимаем, что, чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно добавить.

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В статье: Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) Лудогорец (Разград)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2021 в 22:03
Горе то яке...
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