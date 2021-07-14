Григорчук: Расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в Лигу конференций
Шахтер Григорчука не смог пройти Лудогорец
fcshakhter.by
Украинский наставник солигорского "Шахтера" Роман Григорчук прокомментировал
— Часто после таких игр наступает полное опустошение. Это тот случай?
— Мы просто должны понимать, что для того, чтобы обыгрывать такие команды, как "Лудогорец", мы должны уметь больше, чем мы умеем на сегодняшний момент. Понимаем, что нужно проделать ой сколько много работы. А о каком-то опустошении просто речи не может идти. Это абсолютно не тот случай.
— Сегодняшняя игра получилась лучше, чем первая. Вы согласны?
— Я сейчас не склонен сравнивать первую игру со второй. Мы расстроены тем, что мы не в Лиге чемпионов, а дальше идем в другой турнир. При этом понимаем, что, чтобы задержаться в Лиге конференций как можно дольше, нам нужно очень сильно добавить.
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