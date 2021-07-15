Вернидуб: Когда первая игра закончилась 4:0, появилась нужда экономить силы

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды в ответном матче первого квалификационного раунда ЛЧ против "Теута" (1:0).



- Как прокомментируете игру?

- Хотелось лучше, но когда первая игра закончилась 4:0, появилась нужда экономить силы. Плюс - очень быстро забили. Хороший мяч со стандарта. Наигрываем давно. А потом появилась разница в пять мячей. Я это понимал, поэтому нужно было контролировать мяч. Конечно, нужно играть. Люди приходят на стадион, я говорил об этом игрокам. Знаете, тут уже речь о психологии. Было тяжело достучаться. Прошли в следующий раунд, будем готовиться.



- Хотели еще большую разницу?

- Всегда больше хочется. Но вы же понимаете, что перед нами есть соперник. "Теута" очень неплохая команда, умеет контролировать мяч. Хотя сегодня они не создали моментов. Был один раз, когда пробили мимо ворот.



- С чем были связаны замены в перерыве?

- Нас ждет следующая игра. Надо экономить силы. Тот же Луванор и Густаво - лидеры нашей команды. Надо было дать сыграть и Раделичу тайм. У нас недельный цикл тренировочный. Все может случится. Нужно, чтобы он был в обойме. Должны об этом думать. Дали сыграть и Банде, Янсане, Сапате. Те ребята, которые ближайший резерв и которые могут усилить игру.



- Как думаете, с кем сыграете в следующем раунде?

- Я не волшебник и не прорицатель. Пусть победит сильнейший, а там жизнь покажет. В Уэльсе сыграли 2:2.



- Сегодня была солидная поддержка. Почувствовали?

- Конечно. Я благодарен каждому из болельщиков, кто пришел на игру и поддержал команду. Мы без них ничто, играем для них. Огромное спасибо и низкий поклон каждому, кто сегодня был на стадионе", - отметил Вернидуб.

Напомним, что команда Юрия Вернидуба вышла во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.