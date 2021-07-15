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Григорчук остался без ЛЧ. Видео голов и обзор матча Шахтер - Лудогорец

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Команда украинского наставника попробует свои силы в Лиге конференций

Григорчук остался без ЛЧ. Видео голов и обзор матча Шахтер - Лудогорец

Фото: fcshakhter.by

Новина українською

Солигорский "Шахтер" выбыл из Лиги чемпионов в первом квалификационном раунде.

В ответном матче подопечные украинского тренера Романа Григорчука проиграли "Лудогорцу" (1:0). Единственный мяч на 71-й минуте забил Кирилл Десподов.

Таким образом, "Шахтер" попробует свои силы во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Там они сыграют с люксембургской "Фолой".

Добавим, что в составе "Лудогорца" весь матч отыграл 30-летний украинский защитник Игорь Пластун.

Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Шахтер" — "Лудогорец" - 0:1 (1:0)
Голы: Десподов, 71

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В статье: Игорь Пластун Роман Григорчук Шахтер (Солигорск) Лудогорец (Разград)
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