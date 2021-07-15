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Шериф Вернидуба вышел во второй раунд ЛЧ. Видео голов и обзор матча

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Команда украинского тренера минимально обыграла "Теуту"

Шериф Вернидуба вышел во второй раунд ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Тираспольский "Шериф" минимально обыграл албанскую "Теуту" во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0. На 6-й минуте единственный мяч забил Адама Траоре.

Отметим, что в первом матче подопечные Юрия Вернидуба разгромили албанский клуб со счетом 4:0.

Поэтому, команда украинского наставника прошла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперником "Шерифа" будет армянский "Алашкерт". Первый матч состоится 20 июля.

Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
2-й матч
"Шериф" - "Теута" - 1:0 (0:4)
Голы: Траоре, 6

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Теута (Дуррес)
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