Шериф Вернидуба вышел во второй раунд ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Команда украинского тренера минимально обыграла "Теуту"
Фото: ФК Шериф
Тираспольский "Шериф" минимально обыграл албанскую "Теуту" во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 1:0. На 6-й минуте единственный мяч забил Адама Траоре.
Отметим, что в первом матче подопечные Юрия Вернидуба разгромили албанский клуб со счетом 4:0.
Поэтому, команда украинского наставника прошла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперником "Шерифа" будет армянский "Алашкерт". Первый матч состоится 20 июля.
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
2-й матч
"Шериф" - "Теута" - 1:0 (0:4)
Голы: Траоре, 6
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