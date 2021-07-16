Компани не рассчитывает на Макаренко. Андерлехт ищет украинцу новую команду

Хавбек сборной Украины Евгений Макаренко после отпуска вернется в "Андерлехт", которому принадлежат права на игрока.

В тоже время, Anderlecht-online пишет, что Венсан Компани не рассчитывает на игрока - украинец будет тренироваться с командой, ожидая перехода в другой клуб.

Напомним, что в минувшем сезоне Макаренко играл в аренде в "Кортрейке", где в 28 матчах забил 3 гола.

Также отметим, что контракт украинца с "Андерлехтом" действителен еще год.