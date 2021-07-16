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Компани не рассчитывает на Макаренко. Андерлехт ищет украинцу новую команду

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец будет тренироваться с командой пока ему не подыщут новый клуб

Компани не рассчитывает на Макаренко. Андерлехт ищет украинцу новую команду

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Хавбек сборной Украины Евгений Макаренко после отпуска вернется в "Андерлехт", которому принадлежат права на игрока.

В тоже время, Anderlecht-online пишет, что Венсан Компани не рассчитывает на игрока - украинец будет тренироваться с командой, ожидая перехода в другой клуб.

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Напомним, что в минувшем сезоне Макаренко играл в аренде в "Кортрейке", где в 28 матчах забил 3 гола.

Также отметим, что контракт украинца с "Андерлехтом" действителен еще год.

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В статье: Евгений Макаренко Андерлехт (Брюссель)
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Источник:
anderlecht-online

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Комментарии (10)
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Камонплей
16.07.2021 в 18:20
На євро виглядав добре, новий клуб легко знайде.
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0
0
Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 16:35
Удачи Маку.Жаль мало сыграл на провальном Евро.Вместо Сидорчука лучше бы играл
Ответить
+4
-7
тутти-10 (Сумська область)
16.07.2021 в 16:49
Провальном?)) Толі дєла твої з болот!! Савєршилі фурор на турнірє!!!
Ответить
+2
-4
Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 17:07
Какие мои?Я давно говорю что с Шахтера Киев не брать игроков. в сборную.Как Матвиенко сыграл с Англией???
0
-3
Acsakal (Kharkov)
16.07.2021 в 17:08
Ну то може назвете хоч один матч, гру в якому можна назвати достойною?
+2
-1
тутти-10 (Сумська область)
16.07.2021 в 17:27
Де написаний критерій достойної гри? Як його визначати? До слідуючого чемпіонату Європи ми входимо у 8 кращих збірних Європи. Крапка. Італійцям, може, гра їх збірної не подобається. І що? Вони чемпіони. Для чого мені достойна гра? Яке це місце у змаганнях? Мене результат цікавить. Ми вийшли в 1/4 - це достойно, для посередньої європейської збірної
+1
-2
Acsakal (Kharkov)
16.07.2021 в 17:40
Ну тоді може візьмете до уваги хоча би просту арифметику: 2 перемоги та 3 поразки в 5 іграх - це реально видатне досягнення? Те, що Україна дійшла до чвертьфіналу, це величезне футбольне диво, яке трапляється раз на 30 років... А з такою грою, то може і раз на 130. А достойна гра потрібна для того, щоби А) вихід в чвертьфінал не виглядав, як божественне диво; Б) вихід в півфінал не сприймався, як диво, на яке навіть Бог всемогутній не здатний.
+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
16.07.2021 в 16:50
Ну ты выдал... провальное. Мда.
Ответить
0
-4
Джин Тоник (R)
16.07.2021 в 17:08
А какое?На соплях выграли у Македонии и Швеции случайно.Австрия Англия показал наш уровень.
+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.07.2021 в 16:29
Серия А ждёт, какой-то Кальяри
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0
0


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