Компани не рассчитывает на Макаренко. Андерлехт ищет украинцу новую команду
Украинец будет тренироваться с командой пока ему не подыщут новый клуб
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Хавбек сборной Украины Евгений Макаренко после отпуска вернется в "Андерлехт", которому принадлежат права на игрока.
В тоже время, Anderlecht-online пишет, что Венсан Компани не рассчитывает на игрока - украинец будет тренироваться с командой, ожидая перехода в другой клуб.
Напомним, что в минувшем сезоне Макаренко играл в аренде в "Кортрейке", где в 28 матчах забил 3 гола.
Также отметим, что контракт украинца с "Андерлехтом" действителен еще год.
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Источник:anderlecht-online
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