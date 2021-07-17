Шаблий опроверг слухи о переходе Ярмоленко в турецкие клубы
Вот это поворот
Турецкие СМИ на полную мощность сватали игрока сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в "Фенербахче" и "Галатасарай", однако о переходе пока речи не идет. Агент футболиста Вадим Шаблий в комментарии Брутальному футболу опроверг слухи о трансфере вингера в один из этих клубов.
Напомним, что некоторые турецкие источники отмечали, что "Фенербахче" предложил зарплату 3 млн евро в год и украинец принял это предложение, отбросив контракт "Галатасарая" (2,5 млн евро).
Сейчас Андрей находится на отдыхе после Евро-2020 и еще пока не присоединился к лагерю "Вест Хэма", который уже начал подготовку к новому сезону.
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