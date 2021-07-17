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Шаблий опроверг слухи о переходе Ярмоленко в турецкие клубы

Наши за границей
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Вот это поворот

Шаблий опроверг слухи о переходе Ярмоленко в турецкие клубы

Новина українською

Турецкие СМИ на полную мощность сватали игрока сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в "Фенербахче" и "Галатасарай", однако о переходе пока речи не идет. Агент футболиста Вадим Шаблий в комментарии Брутальному футболу опроверг слухи о трансфере вингера в один из этих клубов.

Напомним, что некоторые турецкие источники отмечали, что "Фенербахче" предложил зарплату 3 млн евро в год и украинец принял это предложение, отбросив контракт "Галатасарая" (2,5 млн евро).

Сейчас Андрей находится на отдыхе после Евро-2020 и еще пока не присоединился к лагерю "Вест Хэма", который уже начал подготовку к новому сезону.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фенербахче (Стамбул) Галатасарай (Стамбул) Вадим Шаблий
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
17.07.2021 в 13:31
Если Ярмола не дурак, то останется в Англии. Ну а ниже отписавшемуся хочется пожелать ментального здоровья.
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0
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kotіgorok (Чернiгiв)
17.07.2021 в 12:56
Звiсно Бревнола не дурний, ще рiк посидить на лавцi на зарплатi :)
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+1
-7


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