Шаблий опроверг слухи о переходе Ярмоленко в турецкие клубы

Турецкие СМИ на полную мощность сватали игрока сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко в "Фенербахче" и "Галатасарай", однако о переходе пока речи не идет. Агент футболиста Вадим Шаблий в комментарии Брутальному футболу опроверг слухи о трансфере вингера в один из этих клубов.

Напомним, что некоторые турецкие источники отмечали, что "Фенербахче" предложил зарплату 3 млн евро в год и украинец принял это предложение, отбросив контракт "Галатасарая" (2,5 млн евро).

Сейчас Андрей находится на отдыхе после Евро-2020 и еще пока не присоединился к лагерю "Вест Хэма", который уже начал подготовку к новому сезону.