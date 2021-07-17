Ребров: Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком
Тренер прокомментировал отличия в игре
Фото: fradi.hu
Украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о том, чем футбол сейчас отличается от футбола в прошлом:
"Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком. Футболисту всегда сложно объяснить, почему он не играет. Сейчас важную роль в футболе играет статистика – сколько игрок пробежал километров, насколько интенсивно, максимальная скорость. Конечно, навыки техники тоже важные.
Сегодня темп игры намного выше. Если проанализировать команды, которые стали чемпионами, к примеру, "Ман Сити", они играют в очень быстрый футбол. Даже когда я играл за "Динамо" в 1998-м, футбол в 1999-м уже был другим.
Сейчас без прессинга, интенсивной работы на поле очень тяжело достичь результат на длинной дистанции. Можно выиграть матч, но без интенсивной работы невозможно добиться успеха в 40-45 встречах сезона", – сказал Ребров.
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