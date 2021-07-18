Пластун выиграл с Лудогорцем Суперкубок Болгарии
Игорь забил гол, который отменили после VAR
dynamo.kiev.ua
В рамках матча за Суперкубок Болгарии на поле Национального стадиона Василя Левски в Болгарии встречались "Лудогорец" и "ЦСКА".
В стартовом составе клуба из Разграда вышел украинский центральный защитник Игорь Пластун. На 14 минуте он открыл счет в матче, однако арбитры с помощью VAR увидели нарушения и отменили взятие ворот (момент з 1:09).
Несмотря на это, "орлы" не перестали атаковать и еще до перерыва дважды отличились в воротах соперников. В итоге "Лудогорец" одержал победу со счетом 4:0. В активе Игоря все 90 минут на поле.
Это уже четвертый трофей для Пластуна в его карьере в Болгарии. Напомним, что недавно он вернулся в "Лудогорец" после проведенных трех лет в бельгийском "Генте".
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