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Пластун о победе в Суперкубке Болгарии: Лучший способ вернуться в Лудогорец

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Пластун о победе в Суперкубке Болгарии: Лучший способ вернуться в Лудогорец

Лудогорець/Автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник Игорь Пластун в составе разградского "Лудогорца" победил в Суперкубке Болгарии. После матча он опубликовал пост в Инстаграм:

"Лучший способ вернуться в "Лудогорец". Суперкубок наш", - написал Игорь.

В комментариях к посту Пластуна поздравил бывший одноклубник в "Генте" Роман Яремчук:

"Браво, брат", - написал нападающий.

Напомним, что Пластун недавно вернулся в "Лудогорец" после трех проведенных лет в "Генте". До этого трансфера в 2018-м, Игорь провел два сезона в болгарском чемпионате.

В его активе уже три полных матче после возвращения - два победных в квалификации ЛЧ против "Шахтера" Солигорск, и, собственно, поединок против "ЦСКА" София в Суперкубке Болгарии.

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В статье: Игорь Пластун Лудогорец (Разград) Суперкубок Болгарии
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