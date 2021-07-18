Пластун о победе в Суперкубке Болгарии: Лучший способ вернуться в Лудогорец

Центральный защитник Игорь Пластун в составе разградского "Лудогорца" победил в Суперкубке Болгарии . После матча он опубликовал пост в Инстаграм:

"Лучший способ вернуться в "Лудогорец". Суперкубок наш", - написал Игорь.

В комментариях к посту Пластуна поздравил бывший одноклубник в "Генте" Роман Яремчук:

"Браво, брат", - написал нападающий.

Напомним, что Пластун недавно вернулся в "Лудогорец" после трех проведенных лет в "Генте". До этого трансфера в 2018-м, Игорь провел два сезона в болгарском чемпионате.

В его активе уже три полных матче после возвращения - два победных в квалификации ЛЧ против "Шахтера" Солигорск, и, собственно, поединок против "ЦСКА" София в Суперкубке Болгарии.