Главный тренер Крыльев Советов: Иванисеня знал, что попадет под определенное давление
Украинец подписал 3-летний контракт с российским клубом
kc-camapa.ru
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Оськин прокомментировал переход украинского полузащитника Дмитрия Иванисени в самарский клуб.
"Мы понимали, что этим переходом Иванисеня попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли.
Гацкан сильнее в единоборствах, но Иванисеня подвижный, более молодой – возраст позволяет ему прогрессировать. Дмитрий был одним из лидеров в "Заре", которая дважды занимала третье место в чемпионате Украины, а первые два там невозможно занять", — сказал Оськин.
Напомним, что 27-летний полузащитник перешел в "Крылья Советов" из "Зари" в начале июля. Украинец подписал трехлетний контракт с российским клубом.
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