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Главный тренер Крыльев Советов: Иванисеня знал, что попадет под определенное давление

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(2 голосов)

Украинец подписал 3-летний контракт с российским клубом

Главный тренер Крыльев Советов: Иванисеня знал, что попадет под определенное давление

kc-camapa.ru

Новина українською

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Оськин прокомментировал переход украинского полузащитника Дмитрия Иванисени в самарский клуб.

"Мы понимали, что этим переходом Иванисеня попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли.

Гацкан сильнее в единоборствах, но Иванисеня подвижный, более молодой – возраст позволяет ему прогрессировать. Дмитрий был одним из лидеров в "Заре", которая дважды занимала третье место в чемпионате Украины, а первые два там невозможно занять", — сказал Оськин.

Напомним, что 27-летний полузащитник перешел в "Крылья Советов" из "Зари" в начале июля. Украинец подписал трехлетний контракт с российским клубом.

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В статье: Крылья Советов (Самара) Дмитрий Иванисеня
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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2021 в 13:20
ну да, знал. поэтому флаг ему в руки и аривидерчи
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