Главный тренер Крыльев Советов: Иванисеня знал, что попадет под определенное давление

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Оськин прокомментировал переход украинского полузащитника Дмитрия Иванисени в самарский клуб.

"Мы понимали, что этим переходом Иванисеня попадет под определенное давление, а главное – понимали он и его семья. Но с нашей стороны комментировать нечего – мы видим, что это надежный, хороший, правильный человек, достойный понимания. Очень хочется, чтобы эта ситуация была как можно спокойнее, а украинские болельщики ее поняли и приняли.

Гацкан сильнее в единоборствах, но Иванисеня подвижный, более молодой – возраст позволяет ему прогрессировать. Дмитрий был одним из лидеров в "Заре", которая дважды занимала третье место в чемпионате Украины, а первые два там невозможно занять", — сказал Оськин.