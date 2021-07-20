Верес и Металлист 1925 вошли в пул телеканалов Футбол
Черноморец пока что под вопросом
Анатолий Спица
Уже на этих выходных стартует 1-й тур УПЛ сезона 2021/22.
Также на данный момент известно, кто будет транслировать домашние матчи двух из трех новичков Лиги.
Так, "Верес" и "Металлист 1925" вошли в пул каналов "Футбол" – их домашние матчи 1-го тура уже стоят в сетке трансляций каналов.
Кто будет транслировать матчи "
Ну и в пуле медиахолдинга "1+1" остаются три клуба – "Динамо", "Заря" и "Днепр-1".
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