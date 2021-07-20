Верес и Металлист 1925 вошли в пул телеканалов Футбол

Уже на этих выходных стартует 1-й тур УПЛ сезона 2021/22.

Также на данный момент известно, кто будет транслировать домашние матчи двух из трех новичков Лиги.

Так, "Верес" и "Металлист 1925" вошли в пул каналов "Футбол" – их домашние матчи 1-го тура уже стоят в сетке трансляций каналов.

Кто будет транслировать матчи " Черноморца " (первый поединок одесситы проведут на выезде) пока что неизвестно. По инсайдерской информации, одесский клуб также вел переговоры с "Футболами", но официальный контракт еще не подписан.

Ну и в пуле медиахолдинга "1+1" остаются три клуба – "Динамо", "Заря" и "Днепр-1".