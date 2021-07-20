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Верес и Металлист 1925 вошли в пул телеканалов Футбол

Наши за границей
(1 голосов)

Черноморец пока что под вопросом

Верес и Металлист 1925 вошли в пул телеканалов Футбол

Анатолий Спица

Новина українською

Уже на этих выходных стартует 1-й тур УПЛ сезона 2021/22.

Также на данный момент известно, кто будет транслировать домашние матчи двух из трех новичков Лиги.

Так, "Верес" и "Металлист 1925" вошли в пул каналов "Футбол" – их домашние матчи 1-го тура уже стоят в сетке трансляций каналов.

Кто будет транслировать матчи "Черноморца" (первый поединок одесситы проведут на выезде) пока что неизвестно. По инсайдерской информации, одесский клуб также вел переговоры с "Футболами", но официальный контракт еще не подписан.

Ну и в пуле медиахолдинга "1+1" остаются три клуба – "Динамо", "Заря" и "Днепр-1".

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В статье: Черноморец (Одесса) Телеканал Футбол1/2/3 Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков) телепул
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Источник:
ТК Футбол

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