Грозный: Аренда для Коваленко - это правильный вариант. Она только поможет

Известный украинский специалист Вячеслав Грозный высказался о переходе хавбека Виктора Коваленко в " Аталанту ", где футболист пока что не может закрепиться в составе.

"В феврале в "Аталанту" ушел Виктор Коваленко, но пока он в команде из Бергамо не заиграл и, наверное, он будет играть на правах аренды за "Эмполи" или за другой клуб.

Аренда в другую команда? Это правильный вариант. Я могу Виктору сказать, чтобы он с пониманием к этому отнесся. Саша Зинченко тоже в Нидерланды уезжал в аренду. А Кевин Де Брюйне уезжал из "Челси" в аренду в "Вердер". И Мохаммед Салах, будучи игроком "Челси", выступал на правах аренды за "Фиорентину" и "Рому". Это хорошая практика. Она только поможет. Это здорово", - сказал Грозный.