Яремчук не попал в заявку Гента на матч Лиги конференций
Украинец вернется с отпуска только за день до игры
Главный тренер "Гента" Хейн Ванханзебрук определился с заявкой на матч Лиги Конференций против норвежской "Волеренги".
По информации NieuwsBlad, в ней нет украинского форварда Романа Яремчука. Это связано с тем, что футболист вернется в Бельгию только сегодня, 21 июля, за день до матча.
В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач. Также форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.
Не так давно Яремчука активно связывали с переходом в "Бенфику". Ранее сообщалось, что украинец согласовал финансовые условия контракта с португальским клубом.
Напомним, что первый матч "Гента"- "Волеренга" состоится завтра, 22 июля, в Бельгии.
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