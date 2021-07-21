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Яремчук не попал в заявку Гента на матч Лиги конференций

Наши за границей
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Украинец вернется с отпуска только за день до игры

Яремчук не попал в заявку Гента на матч Лиги конференций

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванханзебрук определился с заявкой на матч Лиги Конференций против норвежской "Волеренги".

По информации NieuwsBlad, в ней нет украинского форварда Романа Яремчука. Это связано с тем, что футболист вернется в Бельгию только сегодня, 21 июля, за день до матча.

В минувшем сезоне Яремчук провел 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 8 результативных передач. Также форвард хорошо проявил себя за сборную Украины на Евро-2020, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

Не так давно Яремчука активно связывали с переходом в "Бенфику". Ранее сообщалось, что украинец согласовал финансовые условия контракта с португальским клубом.

Напомним, что первый матч "Гента"- "Волеренга" состоится завтра, 22 июля, в Бельгии.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Источник:
NieuwsBlad

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
21.07.2021 в 10:53
Чего он в Бенфику не переходит?Лучше бы в ДК пошел и там блистал
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