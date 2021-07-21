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Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на первый матч сезона

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Побеждать Волеренгу Гент будет без украинцев

Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на первый матч сезона

Новина українською

Главный тренер "Гента" Хейн Ванханзебрук определился с заявкой на первый матч Лиги Конференций против норвежской "Волеренги".

Не попали в заявку украинцы Роман Безус и Роман Яремчук.

Ранее СМИ писали о том, что оба футболиста только сегодня вернутся в Бельгию из отпуска, полученного из-за участия в Евро-2020.

Напомним, что первый матч "Гент"- "Волеренга" состоится завтра, 22 июля, в Бельгии.

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Гент
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