Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на первый матч сезона
Побеждать Волеренгу Гент будет без украинцев
Главный тренер "Гента" Хейн Ванханзебрук определился с заявкой на первый матч
Не попали в заявку украинцы Роман Безус и Роман Яремчук.
Ранее СМИ писали о том, что оба футболиста только сегодня вернутся в Бельгию из отпуска, полученного из-за участия в Евро-2020.
Напомним, что первый матч "Гент"- "Волеренга" состоится завтра, 22 июля, в Бельгии.
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