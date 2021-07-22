Яремчук не попал даже в заявку Гента на еврокубки
И дело не в отпуске
PHOTO NEWS
Сегодня, 22 июля бельгийский "Гент" сыграет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против "Волеренги".
Украинские футболисты Роман Безус и Роман Яремчук не попали в заявку команды на этот матч.
Но если отсутствие полузащитника Безуса связано с тем, что он вернулся только из отпуска, то с ситуацией Яремчука все не так просто.
Более того, по данным УЕФА 25-летний форвард не попал в заявку команды на квалификацию турнира. Дело в том, что "Гент" желает еще больше поднять цену на украинца, и поэтому не стал заявлять его на матчи еврокубков.
Уже давно не секрет, что Яремчук собирается этим летом покинуть бельгийский клуб. Ранее сообщалось, что украинец согласовал финансовые условия контракта с португальской "Бенфикой"
Популярное сейчас
- Днепр-1 дозаявил еще одного динамовца
- КуПС - Ворскла. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 22.07.2021
- Колос объявил о подписании бразильского вингера Диего Сантоса
- Яремчук не попал в заявку Гента на матч Лиги конференций
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
Новости по теме
- 19:24 Украинские Яремчук и Безус не попали в заявку Гента на первый матч сезона
- 10:45 Украинские Тренер Гента: Яремчук вернется за несколько дней до матчей отбора ЛК, ищем другого нападающего
- 13:53 Украинские Функционер Гента: Мы рассчитываем продать Яремчука за крупную сумму. 15 миллионов? Гораздо больше!