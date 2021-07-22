Яремчук не попал даже в заявку Гента на еврокубки

Сегодня, 22 июля бельгийский "Гент" сыграет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против "Волеренги".

Украинские футболисты Роман Безус и Роман Яремчук не попали в заявку команды на этот матч.

Но если отсутствие полузащитника Безуса связано с тем, что он вернулся только из отпуска, то с ситуацией Яремчука все не так просто.

Более того, по данным УЕФА 25-летний форвард не попал в заявку команды на квалификацию турнира. Дело в том, что "Гент" желает еще больше поднять цену на украинца, и поэтому не стал заявлять его на матчи еврокубков.

Уже давно не секрет, что Яремчук собирается этим летом покинуть бельгийский клуб. Ранее сообщалось, что украинец согласовал финансовые условия контракта с португальской "Бенфикой"