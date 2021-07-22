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Яремчук не попал даже в заявку Гента на еврокубки

Наши за границей
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(1 голосов)

И дело не в отпуске

Яремчук не попал даже в заявку Гента на еврокубки

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Новина українською

Сегодня, 22 июля бельгийский "Гент" сыграет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против "Волеренги".

Украинские футболисты Роман Безус и Роман Яремчук не попали в заявку команды на этот матч.

Но если отсутствие полузащитника Безуса связано с тем, что он вернулся только из отпуска, то с ситуацией Яремчука все не так просто.

Более того, по данным УЕФА 25-летний форвард не попал в заявку команды на квалификацию турнира. Дело в том, что "Гент" желает еще больше поднять цену на украинца, и поэтому не стал заявлять его на матчи еврокубков.

Уже давно не секрет, что Яремчук собирается этим летом покинуть бельгийский клуб. Ранее сообщалось, что украинец согласовал финансовые условия контракта с португальской "Бенфикой"

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Гент
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.07.2021 в 10:33
Как можна поднимать цену на не играющего игрока?
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0
Acsakal (Kharkov)
22.07.2021 в 10:51
Не заявляючи його на єврокубки вони дають змогу покупцеві заявити Яремчука за себе вже поточного сезону.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.07.2021 в 10:13
Пусть переходит! Попробует себя.
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+1
0
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zloyded (Киев)
22.07.2021 в 09:55
Вау! Не потрапив А те що після Євро і ще форму не набрав, то нікого не хвилює? Це ж треба таке писати?! Пройдуть слідуючий етап і якщо у клубі залишиться, то на слідуючу гру буде у заявці клубу!
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+1
-1
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ascent (Луксор)
22.07.2021 в 09:31
Видно уже лыжи навострил, а Гент можно понять...
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+1
-3
Prach13 (Дрогобич)
22.07.2021 в 10:50
А Яремчука понять не хочеться?ти б лижі не гострив?
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FC Energy (Новая Каховка)
22.07.2021 в 10:59
"лыжи навострил" - называется амбиции. У нас таких любителей неГострить - половина чемпионата, дома хорошо и ладно, а там язык учит надо, вкалывать, доказывать...
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