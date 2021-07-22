Воспитанник Шахтера перешёл в клуб из чемпионата Латвии
Детали сделки не сообщаются
Фото: instagram.com/_roman_yakuba_
Защитник донецкого "Шахтера" Роман Якуба продолжит карьеру в Латвии. Об этом сообщает официальный сайт латвийской футбольной федерации.
20-летний футболист будет защищать цвета "Валмиеры". Полноценный контракт или аренда - не уточняется.
Роман - воспитанник "Шахтера". Выступал за молодежные команды U19 и U21. Также футболист несколько раз тренировался с первой командой "горняков".
По данным Transfermarkt, в новую команду украинец перешел в статусе свободного агента.
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Источник:Латвийская футбольная федерация
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