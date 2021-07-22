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Воспитанник Шахтера перешёл в клуб из чемпионата Латвии

Наши за границей
(1 голосов)

Детали сделки не сообщаются

Воспитанник Шахтера перешёл в клуб из чемпионата Латвии

Фото: instagram.com/_roman_yakuba_

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Роман Якуба продолжит карьеру в Латвии. Об этом сообщает официальный сайт латвийской футбольной федерации.

20-летний футболист будет защищать цвета "Валмиеры". Полноценный контракт или аренда - не уточняется.

Роман - воспитанник "Шахтера". Выступал за молодежные команды U19 и U21. Также футболист несколько раз тренировался с первой командой "горняков".

По данным Transfermarkt, в новую команду украинец перешел в статусе свободного агента.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роман Якуба Валмиера
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